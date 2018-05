Ronaldinho | Ronaldo e Shevchenko ad addio Pirlo

calcioweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Mancano ormai solo due settimane a La Notte del Maestro. L’al calcio di Andrea, in programma lunedì 21 maggio (ore 20:30) allo Stadio Meazza, si prospetta come un evento imperdibile al quale parteciperanno giocatori che, non solo sono stati ex compagni del Maestro, ma sono stati i protagonisti del calcio internazionale degli ultimi venti anni. All’appello, dopo gli annunci delle scorse settimane, mancano solo gli attaccanti e gli allenatori. A tal proposito scenderanno in campo con il Maestro: Marco Borriello, Antonio Cassano, Hernan Crespo, Alessandro Matri, Vincenzo Iaquinta, Alexandre Pato, Fabio Quagliarella,”il Fenomeno”, Andriy, Nicola Ventola e Christian Vieri. In panchina, infine, siederanno: Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Antonio Conte, Roberto Donadoni e Mauro Tassotti. (AdnKronos) L'articolo ...