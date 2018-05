Roma | viaggio sull' Aurelia tra dossi e crateri | 97 sbalzi in soli 8 chilometri

Roma - viaggio trappola a Cagliari : La volata Champions, ancora lunga 3 giornate, parte stasera alla Sardegna Arena. La Roma, provata fisicamente e psicologicamente dalla semifinale di mercoledì contro il Liverpool, sa che è questo è l'...

Scoppia una coppia in Matrimonio a Prima Vista 3 : un Romantico viaggio finito con un duro scontro e l’addio : Esperimento già finito per una delle tre coppie di Matrimonio a Prima Vista 3. Ad un passo dal finale e dalla risposta definitiva davanti ai tre esperti, una delle coppie del programma è già Scoppiata ad una settimana dalla fine della "convivenza forzata". Naturalmente è toccato a Roberto e Daniela dirsi no ancora Prima del gran finale del programma in onda nei prossimi giorni e tutto è accaduto dopo l'ennesimo scontro in cui proprio lo sposo ...

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella bellezza” racconta la seconda vita degli edifici Romani : La trasformazione della città di Roma da capitale pagana a città cristiana. La racconta “Italia. Viaggio nella bellezza”, in onda da lunedì 30 aprile alle 22.10 su Rai Storia. L’immenso retaggio di marmi e laterizi, di colonne e di capitelli, di trabeazioni e di volte, che costituiva il panorama di Roma antica, è la creta che secoli di applicazione – e l’intervento di architetti e di artisti geniali, come Michelangelo e Raffaello – ...

Roma sempre più nel degrado : il viaggio di Striscia la Notizia tra sporcizia e topi : Roma sempre più nel degrado: il viaggio di Striscia la Notizia tra sporcizia e topi L’inviato Jimmy Ghione mostra le pessime condizioni in cui versano i luoghi storici della Capitale Continua a leggere

Roma sempre più nel degrado : il viaggio di Striscia la Notizia tra sporcizia e topi : Il centro di Roma è sempre più nel degrado: le telecamere di Striscia la Notizia documentano le pessime condizioni dei luoghi storici della Capitale . Jimmy Ghione si aggira tra Castel Sant'Angelo e ...

Slalom fra poveri e reietti - viaggio nella stazione Termini a Roma : Cartoni bruciati: erano stati la casa dei senza dimora, giacigli di fortuna dei diseredati. Davanti alla Caritas di via Marsala , nei pressi della stazione Termini a Roma , dopo il rogo dell'altra ...

TV - Rai Storia : “Italia : viaggio nella bellezza” - abitare in epoca Romana e l’urbanizzazione della penisola : Roma, l’urbe per eccellenza, che ha dato alle città italiane una forma sopravvissuta fino ai giorni nostri: la racconta con “abitare in epoca romana”, in onda lunedì 16 aprile alle 22.10 su Rai Storia per “Italia: viaggio nella bellezza”. Mentre il cuore della Repubblica e poi dell’Impero cresce in modo non perfettamente regolare, come risultato di un lungo processo di urbanizzazione, le colonie di Roma – fondate a seguito dell’espansione ...

Tim Cup in viaggio con Pirlo da Milano a Roma con Frecciarossa : Bernardo Corradi, vice Commissario della Lega Serie A, e Marco Brunelli, Direttore Generale della Lega Serie A, hanno consegnato oggi a Milano il trofeo della Tim Cup ad Andrea Pirlo e Francesca Michielin. Il campione del mondo, che nel corso della sua carriera ha indossato la maglia delle finaliste di quest’anno, Juventus e Milan, vincendo con entrambe la Tim Cup, sarà l’Ambassador della Finale 2018, in programma il 9 maggio con ...

Viaggio nella Roma dei miei cari fantasmi. E se anche l’abbacchio fosse un’allucinazione? : Lo scandalo di una tristezza infinita mi perseguita in questa Roma che si sta prosciugando di vita. Il tempo passa e travolge tutto, mi costringe a vivere con i fantasmi. Mia nonna è morta, mio zio Roberto è morto, il mio amico Nicolino Pompa è morto. Silvano Agosti è vivo ma è mortale, anche lui. Ieri sono stato a trovarlo nel suo cinema, appena ho varcato la soglia dell’Azzurro Scipioni c’era una bambina che stava giocando, dove ...

Di Biase : inizio nuovo viaggio con emozione. A lavoro per cittadini - Roma e buona regione : Roma – Di Biase: al fianco di Zingaretti, Leodori e gruppo Pd Roma – Di seguito le parole di Michela Di Biase, consigliera regionale del Pd. “Oggi è iniziata l’XI legislatura del Consiglio regionale del Lazio. Con grande emozione -e grande responsabilità- inizio questo nuovo viaggio. Al fianco del presidente Zingaretti. Di Daniele Leodori e di tutto il gruppo del PD regionale. Ora a lavoro per i cittadini. Per #Roma e ...

Totti sulle Ramblas - viaggio nella Barcellona 'alla Romana' : Per citare il Kipling tanto caro a Eusebio Di Francesco c'è una sottile linea , giallo, rossa di eroi che passa tra la "giungla" delle Ramblas e Plaza del Rey: una retta spazio-temporale che lega ...

Champions : Roma in viaggio verso Barcellona : La Roma è in volo per Barcellona, dove domani sera, al Camp Nou, affronterà i blaugrana nell’ incontro di andata dei quarti di finale di Champions. I giallorossi, compresi Radja Nainggolan e Lorenzo Pellegrini, reduci da infortuni, sono partiti dall’aeroporto di Fiumicino poco prima delle 10.50 con un volo charter Alitalia. Ventuno i convocati da Eusebio Di Francesco. Preceduta a Fiumicino dal dg Baldissoni, Francesco Totti e Bruno ...

Roma - viaggio sul Tevere tra baraccopoli - plastiche e rischi esondazione : “Un patrimonio da salvare” : Un fiume attraversa la Capitale, ma a volte i Romani se ne scordano. “Siamo riusciti a spingere le istituzioni a fare un focus sul fiume”, racconta a ilfattoquotidiano.it Paola Verdinelli, presidente di Agenda Tevere, Onlus che riunisce molte associazioni di tematiche diverse – sportive, ambientaliste, culturali, che si occupano di architettura e paesaggio, di ciclisti – e che “non ha il compito di aggredire le istituzioni per quello ...

Catania : "viaggio nell'antica Roma lungo le vie dei saperi" : ... a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora ...