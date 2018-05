Roma | torna la Notte Sacra | il 12 maggio musica | rassegne d' arte e preghiere nelle chiese

Dalla Sicilia a Roma torna il Disability Pride : Spettacoli d'intrattenimento saranno accompagnati Dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, unendo le celebrazioni a momenti di riflessione. A guidare ...

Cagliari-Roma 0-1 : Ünder decide - Di Francesco torna al terzo posto : Com'è che si dice? Massimo risultato, minimo sforzo. La Roma ipoteca la qualificazione alla prossima Champions League vincendo 1-0 a Cagliari, capitalizzando al massimo una rete di Ünder al 15' del ...

Roma - Bruno Peres : 'Liverpool? Siamo tristi - ma vogliamo tornare in Champions' : Bruno Peres, terzino della Roma, ha parlato a Premium Sport prima della partita sul campo del Cagliari: 'Dobbiamo pensare solo a noi, anche se hanno fatto un passo falso. Dobbiamo concentrarci e fare tre punti che ci avvicinerebbero alla Champions. ...

Cagliari-Roma : i giallorossi vogliono tornare in Champions : As Roma: i giallorossi cercano l’affondo finale per la Champions Restano tre gare al termine della stagione. Dunque 270 minuti e 9 punti in palio per decretare i verdetti più importanti della massima serie calcistica. Entusiasmante la corsa che vedrà riempirsi le ultime due caselle valide per l’accesso alla prossima Champions League. Roma e Lazio veleggiano appaiate a quota 70, mentre l’Inter un po’ più distaccata a 66, e ...

Torna Tennis&Friends - il 19 maggio a Roma per gli Internazionali Bnl d'Italia : Nelle due giornate, contemporaneamente alle attività svolte nel Villagio della Salute, testimonial del mondo dello sport, della cultura e dello spettacolo promuoveranno la campagna di prevenzione con ...

PAMELA MASTROPIETRO - OSEGHALE : “VUOI STUPRARE DONNA BIANCA MENTRE DORME?”/ La salma sta tornando a Roma : PAMELA MASTROPIETRO, telefonata choc di OSEGHALE: “VUOI stuprarla MENTRE DORME?”. Ecco come andò quella terribile notte, in cui PAMELA venne drogata, violentata e poi uccisa(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:50:00 GMT)

Roma - il Gay village torna a Testaccio. La kermesse più colorata però divide i residenti : 'Qui troppi locali - ci sarà il caos' : Dal 31 maggio all'8 settembre sarà infatti la Città dell'Altra Economia ad ospitare la 17esima edizione della manifestazione Lgbt, che dal 2002 al 2005 trascorse i suoi primi tre anni in quello ...

Il tornado del 3 Maggio 2013 in Emilia Romagna : tornado in Emilia Romagna Un evento di tempo severo imperversò 5 anni fa in Emilia Romagna nel comparto modenese-bolognese e, sebbene non abbia coinvolto il territorio romagnolo, merita il dovuto rilievo giacchè di rara intensità.Tralasciando alcune violente grandinate, con chicchi i diametro talora superiori ai 5 cm che sono giunte ad interessare anche il […]

Roma-Liverpool - le formazioni ufficiali. Torna Pellegrini - out Strootman : Speriamo che sia una bella serata di sport, hanno detto che sono contenti di Roma", ha raccontato il manager. 2 May 18:51 2 May 18:49 "Un giorno all'improvviso", così cantano i tifosi dei Reds ...

Torna l'emergenza rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

Elena Santarelli : 'Bello tornare a Roma'. E pubblica un video di cassonetti stracolmi di rifiuti : 'Tornata a Roma, mi mancava proprio questa bella pulizia'. Elena Santarelli torna nella capitale da Trento, città dove vive da qualche mese per curare il suo bimbo, e pubblica una stories su Instagram ...

StRomae torna alla musica con il singolo ed il videoclip di “Dèfiler” : Ritorno in musica per il cantautore belga Stromae che ha pubblicato un nuovo singolo dopo cinque anni di assenza, si tratta di DÉFILER, un brano lungo 9 minuti composto a quattro mani con il fratello Luc Junior Tam. Il video è costituito dalla sfilata di moda del suo marco d’abbigliamento per la capsule collection di Mosaert n. 5 Nel 2016 Stromae aveva dichiarato di volersi prendere una pausa a tempo indeterminato come cantante e ...

Tornano i “Cento pittori” a via Margutta : dal 27 aprile al 1° maggio - la storica via dell'arte 'colora' la Primavera Romana : È stata il rifugio di pittori e scultori, poeti e musicisti, artisti e artigiani: è via Margutta, la storica strada romana che ha conosciuto l'eccellenza dell'arte nei colori e nell'estro delle più grandi opere nostrane e internazionali.Torna anche quest'anno la rassegna "Cento pittori", dal 27 aprile al primo maggio, proprio nell'antica via simbolo d'arte: giunta alla 108esima edizione, la mostra ospita oltre cento artisti ...