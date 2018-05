ROMA | START VOTING NOW! Eurovision Song Party al Mario Mieli - Mario Mieli

Speed skating - Francesca Lollobrigida da OSCAR! La ROMAna vince la Coppa del Mondo della Mass Start! : Francesca Lollobrigida scrive una nuova, folgorante pagina di storia per lo Speed skating italiano. La romana ha chiuso al terzo posto la Mass start nell’ultima tappa di Coppa del Mondo a Minsk, in Bielorussia, aggiudicandosi il trofeo di specialità per la seconda volta in carriera dopo quello del 2014. Il successo parziale è andato allo sprint alla giapponese Ayano Sato, che ha preceduto di appena 5 centesimi la canadese Ivanie Blondin. ...