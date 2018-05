Roma | reperti archeologici su scavi ciclabile Stop a lavori

romadailynews

(Di martedì 8 maggio 2018): esami per risalire a datazione dovrebbero iniziare domani– SullaNomentanaai. Poco oltre l’incrocio con viale Regina Margherita, infatti, sono stati rinvenuti alcuni. Scavando per installare quelli che in gergo sono chiamati “plinti”, ovvero le basi per il sostegno dei lampioni, gli operai di Acea Reti si sono imbattuti nel ritrovamento. Ne dà notiziaH24 Trieste-Salario sul proprio sito e sulla pagina Facebook. A ravvisarne la presenza è stato un archeologo della municipalizzata. La Sovrintendenza diCapitale è stata immediatamente avvisata. E le maestranze di Acea hanno proceduto a coprire i resti con dei teloni e a pulire l’area per mettere in luce la struttura, facilitando così il lavoro degli esperti. Secondo fonti Acea, fa sapere sempreH24, gli esami per la datazione dei...