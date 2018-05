Roma | raid Casamonica in un bar | quattro arrestati con l’aggravante mafiosa “Qui siamo

Roma - 4 arresti per il raid dei Casamonica nel bar : Roma, 8 mag. , askanews, A Roma quattro persone sono state arrestate per il pestaggio avvenuto a Pasqua, da parte di alcuni appartenenti al clan dei Casamonica, in un bar della Romanina ai danni di ...

Raid Casamonica in un bar a Roma - 4 arrestiPer tutti l'aggravante del metodo mafioso : Scattano gli arresti della polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina. Intanto parla la donna che si è ribellata alle prepotenze dei due esponenti dei Casamonica che hanno picchiato il barista e distrutto il locale.

