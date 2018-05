Roma | multe da 95 euro per una corsia preferenziale inesistente

Roma : controlli e multe a Ciampino contro manodopera irregolare : Roma: società multata di 6.000 euro Roma – Mirati controlli sono stati effettuati all’aeroporto di Ciampino. Carabinieri dell’Aliquota servizi e sicurezza e della stazione di Ciampino, insieme ai Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Roma, si sono messi al lavoro. Lo scopo è di contrastare il fenomeno della manodopera irregolare nel settore delle ditte private, specializzate nel trasporto di passeggeri. Tramite bus, ...

Roma-Liverpool : 12 multe per vendita alcolici : Roma – I servizi di sicurezza, iniziati fin dalla serata del primo maggio si stanno concludendo. Hanno richiesto un grande dispiegamento delle forze dell’ordine, impegnate a far si che l’evento sportivo potesse svolgersi nella massima sicurezza e tranquillità. Positivo il bilancio conclusivo. Nessuna criticità di rilievo e’ stata infatti riscontrata nel corso della permanenza dei tifosi inglesi nella Capitale. Grazie al ...

Controlli Roma : 150 identificati - 38 multe e 2 arresti : Roma – Continuano i servizi di controllo, predisposti dai Carabinieri del Gruppo di Ostia. Finalizzati alla tutela della sicurezza nonché alla prevenzione e repressione dei reati in genere. Solo nella giornata di ieri sono state impiegate numerose pattuglie. E attuati molteplici posti di controllo alla circolazione stradale, conseguentemente al prevedibile aumento del traffico veicolare. Il bilancio e’ di 150 persone identificate e ...

Trasporti - a Roma metà delle multe e il doppio dei controllori di Milano : Il doppio dei controllori in servizio, per ottenere un terzo delle multe in meno. È questo lo strano caso di Roma dove ci sono oltre 320 controllori dell'Atac, su bus, tram e metro,...

Giudice sportivo : otto squalificati in serie A. Multe a Milan - Inter e Roma : Il Giudice sportivo, in relazione alle partite disputate ieri e l'altro ieri in serie A, fra i calciatori espulsi, ha squalificato per una giornata Bani , Chievo Verona, , che è stato anche inibito, e ...

Roma : Controllo vigili a Piazza Vittorio - 196mila euro di multe : Rom – Il bilancio dei controlli della Polizia Locale a Piazza Vittorio è di 15 attività ispezionate, tra ristorazione, minimarket e esercizi di vicinato. L’operazione si è svolta in collaborazione con AequaRoma, contro l’evasione fiscale e per la tutela dei consumatori e del decoro urbano. I controlli, condotti dalla task force del Comando generale, hanno permesso di scoprire e sanzionare un negozio di vendita di cellulari che ...

Palumbo (PD) : Multe a Portonaccio - paga il Comune di Roma : Roma – Marco Palumbo, Consigliere del Pd capitolino, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “L’avevamo detto e stradetto. Le Multe a via di Portonaccio sarebbero diventate un boomerang per il Comune di Roma. L’abbiamo detto in varie sedi. In Commissione Trasparenza, in Commissione Mobilità, sui media e agli Organismi Istituzionali che governano questa Città. Era necessario un provvedimento in autotutela. Ma la ...

Roma - via di Portonaccio torna preferenziale e scoppia il caso : 400mila multe in 6 mesi. Automobilisti : ‘Mancava segnaletica’ : Oltre 400mila multe per 400 metri di preferenziale, sanzioni comminate per 45 milioni di euro. E tutto in sei mesi. Succede a Roma, in via di Portonaccio che unisce due direttive importanti della Capitale, la via Prenestina con la via Tiburtina. Via di Portonaccio, nella porzione che sfocia su via Tiburtina e va alla Stazione Tiburtina, era una corsia preferenziale per bus e taxi dagli anni sessanta, ma otto anni fa è stata resa percorribile da ...

Assegni senza clausola "non trasferibile" - dal Parlamento la retRomarcia sulle maxi-multe : MILANO - Impegnare il governo affiché si blocchi il corto-circuito delle maxi-sanzioni staccate per gli Assegni , anche di piccoli importi, compilati per dimenticanza senza la clausola di 'non ...