Roma Metro C | il 12 maggio apre la stazione di San Giovanni

Regeni - il 15 maggio pm di Roma al Cairo per recupero delle immagini della metro : L’Italia le chiede dal 2016, dai giorni immediatamente successivi al ritrovamento del cadavere. Le autorità del Cairo finora non hanno voluto consegnarle. Ora l’attesa potrebbe essere finita. Il 15 maggio nella capitale egiziana inizieranno, alla presenza dei magistrati della Procura di Roma, le operazioni di recupero delle registrazioni delle videocamere di sorveglianza della metropolitana Cairota nell’ambito dell’inchiesta sul ...

Caro Direttore, Roma e l'Italia tornano a correre. Ho scelto queste parole per annunciare l'apertura della stazione San Giovanni della linea C della Metropolitana. L'ho fatto perché non si tratta di ...

Roma - apre la stazione Metro C a San Giovanni. Raggi : «L'inaugurazione il 12 maggio» : Sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni della Metro C. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Roma e l'Italia ritornano a correre. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i...

Metro C Roma - svolta della Raggi : ‘L’opera va avanti - obiettivo arrivare a Farnesina’. Parte revisione del contratto : La costruzione della Metro C nella Capitale proseguirà fino a farla attraversare tutta la città, con capolinea a Clodio o Farnesina (zona Stadio Olimpico) e una fermata intermedia nel cuore della Roma antica – forse a Torre Argentina – come prevedeva il progetto originario partorito dalla giunta Rutelli negli anni ‘90. “Questa opera continuerà. Andrà avanti, non si ferma. Annunciamo una svolta”, ha affermato la sindaca Virginia Raggi ...

Roma, 4 mag. , askanews, - La stazione della metro C di Roma di San Giovanni aprirà il 12 maggio. A oggi circa 40mila persone utilizzano la tratta Lodi-Pantano e con la nuova stazione metro di San ...

Metro C Roma, aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni L'apertura, collegando per la prima volta la linea C con la A, collegherà con il centro cittadino una parte importante della periferia. La sindaca Raggi: "Una svolta per la mobilità cittadina"

Metro C Roma - aprirà il 12 maggio la stazione di San Giovanni - : L'apertura, collegando per la prima volta la linea C con la A, collegherà con il centro cittadino una parte importante della periferia. La sindaca Raggi: "Una svolta per la mobilità cittadina"

