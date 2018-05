Roma | le mani dei Casamonica su 80 case popolari | quell' impero tra Ostia e Ciampino

Valentina Romani - da «La porta rossa» ad «Aldo Moro - Il professore» : Alle elementari, in un tema intitolato «Che cosa farò da grande», ha scritto che avrebbe fatto l’attrice, come il suo mito, Angelina Jolie, di cui aveva il poster in camera. Valentina Romani, 21 anni di Roma, ce l’ha fatta: è uno dei nuovi volti da tenere d’occhio. Dopo il film Un bacio di Ivan Cotroneo, nel 2016, e il ruolo della medium Vanessa nella serie La porta Rossa, la vedrete in Aldo Moro, Il professore, l’8 maggio in prima serata su ...

Romania : presidente chiede dimissioni governo - 'è incapace' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Raid dei Casamonica alla Romanina : le immagini del bar devastato : La Procura ha aperto un'inchiesta sul Raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai, alla Romanina, periferia est di Roma, quando due esponenti del clan Casamonica, ...

Raid dei Casamonica alla Romanina : le immagini del bar devastato : La Procura ha aperto un'inchiesta sul Raid avvenuto la domenica di Pasqua in un bar di via Salvatore Barzilai, alla Romanina, periferia est di Roma, quando due esponenti del clan Casamonica, pretendendo di essere serviti per primi, hanno aggredito e picchiato una ragazza con disabilità, il barista romeno e poi hanno distrutto il locale. Il procedimento, avviato per i reati di lesioni, minacce e danneggiamento, è stato affidato ...

Ammaniti : 'Romanista dai tempi della scuola. I portieri? Sono supereroi ' : In otto giorni quattro personaggi si trovano a contatto con l'evento più grande della loro esistenza, un evento che avrebbe il potere di cambiare il mondo e che cambierà per sempre le loro vite: una ...

I Casamonica hanno picchiato una disabile in un bar alla Romanina : Roma, 7 mag. , askanews, Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse la Procura di Roma ha avviato un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta da Antonio Casamonica e suo ...

A scuola di scienza 'green' : dall'8 maggio un mese di laboratori e incontri per i bambini Romani 4/8 - : Dieci appuntamenti per scoprire, attraverso la scienza, il valore della natura e della sostenibilità: partirà l'8 maggio, a Roma, 'Dis-Equilibri', un avvincente percorso di conoscenza, attraverso laboratori e incontri con specialisti, alla ...

ToRomania : la lezione del Grande Torino. Vincere è importante ma non è l'unica cosa che conta : ... le sue vittorie, le grandi qualità tecniche dei suoi giocatori: è una delle poche formazioni al mondo è poter fregiarsi dall'appellativo 'Grande' davanti al proprio nome, Mazzola e compagni sono e ...

Al cinema “Malati di sesso” una irresistibile avventura Romanti-comica in bilico tra umanità e ironia : Dal 7 giugno arriva nelle sale italiane “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia prodotta da Roberto Capua per Action Bran. Il ritratto candido e irriverente di una generazione e dei suoi “amori difficili”. Il film girato tra Roma e Parigi ha toccato anche la Puglia, Valle D’Aosta, fino alla meravigliosa cima del Monte Bianco. Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso ...

Romanismo. Tifo - soldi e passione : riesplode una moda : Di Francesco e i giocatori sono riusciti a riportare la gente allo stadio, aiutati da una politica dei prezzi che ha riempito l'Olimpico nelle partite non di cartello ma anche contro il Liverpool, ...

Al cinema “Malati di sesso” Una irresistibile avventura Romanti-comica in bilico tra umanità e ironia : Dal 7 giugno arriva nelle sale italiane “Malati di sesso” una irresistibile avventura romanti-comica in bilico tra umanità e ironia prodotta da Roberto Capua per Action Bran. Il ritratto candido e irriverente di una generazione e dei suoi “amori difficili”. Il film girato tra Roma e Parigi ha toccato anche la Puglia, Valle D’Aosta, fino alla meravigliosa cima del Monte Bianco. Il film, tratto da una sceneggiatura scritta dallo stesso ...

Fascismo - fiori per Mussolini e saluti Romani : i primi indagati a Milano : Aperta un'indagine per violazione della legge Mancino dopo la relazione della Digos. Due gli episodi: la commemorazione per Ramelli e i nostalgici in piazzale...

Da Il Commissario Montalbano a Hitler e gli ebrei Romani : CCLXX è la nuova scommessa di Palomar : Sicuramente la Palomar di Carlo Degli Esposti non ha bisogno di presentazioni ma con CCLXX sembra proprio che si possa arrivare a dire che siamo davanti ad un possibile salto di qualità per la società. Da Il Commissario Montalbano a I Delitti del BarLume a Braccialetti Rossi, sono questi alcuni dei titoli che portano la firma della Palomar che adesso si prepara a portare sul piccolo schermo il rastrellamento degli ebrei romani con la serie ...

De Rossi : "Orgoglioso del gruppo e Romanismo. Torneremo per vincerla" : "Sono orgoglioso di questo gruppo: nello spogliatoio ho ringraziato i miei compagni per quello che hanno fatto". Pacato, riflessivo, con uno stile da grande capitano: Daniele De Rossi si presenta nel ...