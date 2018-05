Roma è la nuova capitale dei furti d’auto | superate Napoli e Milano

Bomba d'acqua a Roma Nord : danni alla stazione di Prima Porta Nuova allerta meteo per mercoledì : Bomba d'acqua oggi pomeriggio su Roma Nord. Il maltempo ha provocato danneggiamenti alla stazione di Prima Porta. Intanto c'è una Nuova allerta meteo per mercoledì. Problemi al traffico su tutto il ...

Roma : "Nuova Pompei sotto Colle Oppio" : 20.13 Una nuova Pompei sotto Colle Oppio a due passi dal Colosseo. Così in commissione cultura Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina ha evidenziato che nella Polveriera del Colle ci sia una vasta area coperta delle Terme di Tito."Ci vorrebbe qualche milione di euro per uno scavo archeologico che ne accerti l'estensione."."Non mi sembra che al momento ci siano le condizioni per procedere allo scavo" ha aggiunto. Il parere è stato ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Metro C Roma : apre nuova stazione San Giovanni - esperto “bagno di sangue” : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Virginia Raggi inaugura il 12 maggio la stazione della Metro C a San Giovanni, "continuiamo fino a Farnesina". L'esperto, "fermatevi ora".(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 14:30:00 GMT)

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con Berlusconi sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Da Il Commissario Montalbano a Hitler e gli ebrei Romani : CCLXX è la nuova scommessa di Palomar : Sicuramente la Palomar di Carlo Degli Esposti non ha bisogno di presentazioni ma con CCLXX sembra proprio che si possa arrivare a dire che siamo davanti ad un possibile salto di qualità per la società. Da Il Commissario Montalbano a I Delitti del BarLume a Braccialetti Rossi, sono questi alcuni dei titoli che portano la firma della Palomar che adesso si prepara a portare sul piccolo schermo il rastrellamento degli ebrei romani con la serie ...

UFFICIALE : nuova avventura per l'ex Roma Bastos : Visto in Italia con la maglia della Roma , Michel Bastos , laterale brasiliano, ha firmato con lo Sport Recife , dove arriva in prestito dal Palmeiras.

Presentata la nuova drink list del barmanager Alessandro Antonelli dello Sky Stars Bar dell’A.Roma Lifestyle Hotel : Si è tenuta allo Sky Stars Bar Panoramico – il bar delle Stelle dell’A.Roma Lifestyle Hotel (via G. Zoega, 59), la presentazione della nuova drink list del bar con i suoi sette cocktail inediti, ispirati ad altrettanti murales romani, frutto dell’estro e della creatività del barmanager Alessandro Antonelli. Durante la serata, con la incantevole vista dall’alto della città di Roma, è stato possibile degustare i drink ...

Roma - c’è tanto da salvare : l’atteggiamento nel finale e Perotti in più al ritorno - l’Olimpico può trascinare ad una nuova impresa : Liverpool-Roma, si è conclusa l’andata della semifinale di Champions League, partita dai due volti per la squadra di Di Francesco, 5-2 il risultato finale. Nei primi minuti la Roma prova a ‘tenere’ poi sale in cattedra l’ex Salah e per i giallorossi sono guai. L’egiziano è immarcabile, doppietta ed assist, altri due gol di Firmino e Mané mentre nel finale la squadra di Di Francesco riapre tutto grazie alle rete di ...

Rap - Garfo da Roma con 'Matto' - la nuova scuola più nuova della nuova : 'Tutti sanno che sono un matto / Sono al mondo e non so che ci faccio / Tutti sanno che sono un matto / Sono al mondo e non so che ci fa-'.