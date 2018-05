Roma | Droga e furto di energia elettrica | arresto e denuncia

PAMELA MASTROPIETRO - OGGI FUNERALI A Roma/ L'omicidio - la droga - i colpevoli e la speranza che riposi in pace : PAMELA MASTROPIETRO, OGGI FUNERALI a ROMA a 3 mesi dalL'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 12:01:00 GMT)

Romagna - droga da Albania. Sette arresti : 10.42 Maxi operazione dei Carabinieri di Riccione contro un'organizzazione criminale di albanesi dedita al traffico internazionale di stupefacenti e attiva sulla riviera romagnola. Sette gli arresti. L'organizzazione utilizzava un piccolo aereo per l'approvvigionamento di droga dall'Albania verso le coste italiane. Sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti, tra cocaina, marijuana e hashish.

Roma - ragazzo morto ai Parioli : ucciso da mix di alcol - droga e metadone : Potrebbe essere stato un mix di alcol, droga e metadone a causare il decesso di Giuseppe De Vito, il 23enne trovato morto dalla madre la mattina del primo maggio nell'appartamento di famiglia nel...

Roma : Sequestrati 21 Kg di droga - 5 arresti : Roma – Primo maggio all’insegna dei sequestri di droga per la Polizia di Stato. Ventuno chili di marijuana erano trasportati da un nigeriano a bordo di una vecchia Ford in via Iperione. Il ragazzo, alla vista di una pattuglia del Reparto Volanti, ha tentato la fuga; raggiunto dopo un breve inseguimento e’ stato arrestato anche per aver colpito gli agenti. Un altro pusher nigeriano e’ finito in manette. I poliziotti dei ...

Roma - concerto del primo maggio : 30 arresti per droga e furti : Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei ...

Roma - blitz antidroga per il Primo maggio : sequestrate 4200 dosi di coca e 5mila di mariuana : sei arresti : Ben 4200 dosi di cocaina, 5mila di marijuana e 30 di hashish, sequestrate nel ponte del Primo maggio. F rutto dell'incessante attività condotta dalla Polizia di Stato nell'ambito dei quartieri più ...

«Coca Capitale» - Le Iene entrano nel centro del traffico di droga di Roma : da Ostia al Laurentino 38 : 'Coca Capitale' è il titolo e il concetto che meglio esprime il movimento di droga nella città di Roma che Le Iene , in onda questa sera su Italia Uno, definisco la 'narco città' . L'inviata Roberta ...

Roma - blitz dei carabinieri al Pigneto : arresti per droga e furti : Roma, , askanews, - blitz nel quartiere Pigneto dei carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante e quelli del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria per contrastare resti e fenomeni di degrado. Il bilancio ...

Roma : Droga nei palloncini - arrestati due trafficanti : Roma- Un motorino segue un pulmino adattato al trasporto disabili. I mezzi accostano, dal veicolo scendono due uomini mentre dalla moto una giovane. Uno scambio sospetto: due pacchi in cambio di denaro contante. E’ quanto notato dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere. I quali, intervenuti, hanno arrestato tre persone. Due trafficanti, Romani di 28 e 25 anni, uno dei quali già con precedenti di Droga, e una ...

Roma - droga nascosta al parco giochi : arrestati sei giovani - : I carabinieri li hanno colti in flagranza di reato mentre vendevano gli stupefacenti nel parco pubblico di via San Giusto. Tra loro anche due minorenni