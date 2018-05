Roma | disabile picchiata dai Casamonica | ' Mi davano i calci | nessuno mi aiutava'

Casamonica a Roma - violenza inaudita in un bar : calci e pugni a un disabile Video : Cinghiate, calci e pugni in pieno giorno perché tutti devo vedere e capire che al clan Casamonica non si può mancare di rispetto. Affiliati incuranti della presenza di bambini nel bar hanno prima intimorito e poi picchiato un barista e una donna disabile in un bar della periferia sud-est di Roma. L'aggressione alla ragazza disabile Qui comandiamo noi, se non fai quello che decidiamo ti ammazziamo, urlano i Casamonica nel bar. Il tutto è successo ...

Roma - RAID CASAMONICA : FRUSTATA DISABILE - PICCHIATO IL BARISTA/ Minacce di morte : “è aggravante mafiosa” : ROMA, RAID dei CASAMONICA in un bar: DISABILE si ribella e viene FRUSTATA. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 20:20:00 GMT)

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata : Violenza efferata perché due esponenti del clan non sono stati serviti per primi. "Ora devi chiudere o sei morto", ma il barista denuncia tutto.

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata | Il barista : “Ho paura - temo vendette” : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Continua a leggere

Raid Casamonica a Roma : disabile e proprietario picchiati a sangue/ Barista alla Raggi “paura per la vendetta” : Roma, Raid dei Casamonica in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:48:00 GMT)

Roma - il video del raid dei Casamonica in un bar cella Capitale. Feriti una disabile e il barista : Indagini in corso ad opera della Polizia di Stato sull’aggressione avvenuta domenica di Pasqua in un bar alla Romanina, periferia di Roma, dove sono stati Feriti una donna disabile e il barista. La polizia sta vagliando le immagini di una telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar. Durante l’aggressione sarebbero stati danneggiati anche gli arredi del locale. Il bar è regolarmente aperto. L'articolo Roma, il video del raid dei ...

Raid Casamonica in bar a Roma - picchiata disabile. Indaga Dda | : Due esponenti della famiglia legata all'omonimo clan avrebbero aggredito una donna portatrice di handicap e il titolare dell'esercizio commerciale "colpevole" di non averli serviti per primi. È ...

Roma : disabile si ribella ai Casamonica e viene frustata : Roma - Raid di Pasqua dei Casamonica in un bar della capitale: lo scorso primo aprile, alcuni esponenti della cosca sono entranti nel locale chiedendo di essere serviti per primi rispetto ad altri clienti. Dopo aver saltato la fila, però, si sono sentiti rimproverare da una cliente disabile, che ha quel punto è stata frustata con una cinghia, presa a calci e pugni. Botte anche per il titolare del locale, che ha subito vari danneggiamenti. La ...

Raid Casamoninca in bar a Roma - picchiata disabile. Aperta inchiesta - : Due esponenti della famiglia legata all'omonimo clan avrebbero aggredito una donna portatrice di handicap e il titolare dell'esercizio commerciale "colpevole" di non averli serviti per primi. È ...

Raid Casamoninca in bar a Roma - picchiata disabile. Aperta inchiesta : Raid Casamoninca in bar a Roma, picchiata disabile. Aperta inchiesta Due esponenti della famiglia legata all'omonimo clan avrebbero aggredito una donna portatrice di handicap e il titolare dell’esercizio commerciale "colpevole" di non averli serviti per primi. È successo il giorno di Pasqua e la scena è stata ripresa dalle ...

Roma - raid dei Casamonica in un bar : picchiano e frustano disabile e proprietario : Due componenti del clan maltrattano la cliente disabile e poi se la prendono col proprietario tra l'indifferenza generale. Presentate due denunce, indaga la Procura

Roma - non serve il boss per primo - raid dei Casamonica in un bar : barista e disabile presi a calci : I pm di Roma indagano per lesioni, minacce e danneggiamento in merito a quanto avvenuto domenica primo aprile in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere della Romanina. Antonio Casamonica e ...

I Casamonica hanno picchiato una disabile in un bar alla Romanina : Roma, 7 mag. , askanews, Lesioni, minacce e danneggiamento. Per queste accuse la Procura di Roma ha avviato un fascicolo d'inchiesta in merito all'aggressione compiuta da Antonio Casamonica e suo ...

Roma - RAID DEI CASAMONICA IN UN BAR "SERVITECI PER PRIMI"/ Video - disabile frustata : aperta inchiesta : ROMA, RAID dei CASAMONICA in un bar: disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 14:32:00 GMT)