Roma | centaura uccisa dalla strada dissestata

Elena - centaura 26enne morta a Roma. Madre su Fb : 'Maledette buche - hanno ucciso mia figlia' : Elena Aubry stava tornando dal mare in una domenica di maggio in sella alla sua moto, una Honda Hornet. Aveva 26 anni, ed è morta dopo aver perso il controllo del mezzo su via Ostiense a Roma, all'...