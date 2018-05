Roma capitale dei furti d' auto | superata Napoli

Roma è la nuova capitale dei furti d’auto : superate Napoli e Milano : Roma è la nuova capitale dei furti d’auto: superate Napoli e Milano In Italia il reato è in calo, ma aumentano le macchine rubate nella Città Eterna. Il nuovo ladro 2.0 è un hacker che inganna la centralina Continua a leggere

Archeologia - tesoro nella Capitale : “A Roma una nuova Pompei” : “Crediamo che sotto tutta l’area della Polveriera di Colle Oppio come in tanti altri punti di Roma ci possa essere una nuova Pompei, ma al momento non mi sembra che ci siano le condizioni per procedere a uno scavo”. Lo ha detto Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina durante la commissione Cultura-Ambiente sui pareri per un playground nell’area della Polveriera di Colle Oppio. “Ci vorrebbe qualche milione ...

Roma - il video del raid dei Casamonica in un bar cella Capitale. Feriti una disabile e il barista : Indagini in corso ad opera della Polizia di Stato sull’aggressione avvenuta domenica di Pasqua in un bar alla Romanina, periferia di Roma, dove sono stati Feriti una donna disabile e il barista. La polizia sta vagliando le immagini di una telecamera di sorveglianza posta sulla cassa del bar. Durante l’aggressione sarebbero stati danneggiati anche gli arredi del locale. Il bar è regolarmente aperto. L'articolo Roma, il video del raid dei ...

A Roma il 12 maggio è tempo di 'Grab bike' : 45 km di pedalata tra le bellezze della Capitale : ... anche quest'anno l'Appia Day vedrà l'apertura straordinaria e gratuita dei monumenti tra Roma e Brindisi e oltre 200 eventi, tra passeggiate, trekking, ciclotour, musica e spettacoli, per riscoprire ...

Pamela Mastropietro - oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio/ Lutto cittadino a Macerata e nella capitale : Pamela Mastropietro, oggi funerali a Roma a 3 mesi dall'omicidio. Lutto cittadino a Macerata e nella capitale in occasione dell'ultimo saluto alla giovane 18enne uccisa da tre nigeriani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 09:58:00 GMT)

Roma per tre giorni diventa capitale dei videogiochi : Roma, , askanews, - Per tre giorni Roma diventa la capitale dei videogiochi. Il mondo dell'industria del videogame si ritrova alla Level Up, la developer conference internazionale sullo sviluppo dei ...

GIRO D'ITALIA 2018 - CICLISMO / Gran finale a Roma - ritorno nella Capitale dopo 9 anni : GIRO D'ITALIA 2018, CICLISMO: si parte dall'Israele, ecco le 21 tappe in programma. L'inizio è previsto per il prossimo 4 maggio e si andrà avanti fino al 27 dello stesso mese.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 00:45:00 GMT)

Roma Liverpool : tifosi inglesi nella Capitale - controlli e divieti : controlli non solo nell'area dello stadio, ma anche nel centro storico, stazioni e aeroporti. Villa Borghese super blindata fin dal mattino e divieto di bere alcolici in strada così come altre bibite ...

Roma-Liverpool - migliaia di Reds nella Capitale. FOTO : Roma-Liverpool, migliaia di Reds nella Capitale. FOTO I tifosi inglesi nella Capitale per il match coi giallorossi, semifinale di Champions League. Qualche tensione nel corso della giornata e controlli della polizia. In Campidoglio cartelli "Forza Sean", il 53enne irlandese aggredito da ultrà ...

Torna l'emergenza rifiuti a Roma. Cittadini furiosi sui social : 'Questa è la Capitale d'Italia' : Con l'approssimarsi del caldo la questione rifiuti si fa più pressante per i Cittadini romani, che non esitano a pubblicare sui social video in cui è evidente l'incuria e il degrado in cui versano ...

“Un messaggio sul cadavere”. Giallo a Roma : il ritrovamento del corpo di un 23enne senza vita - poi la scoperta di una scritta choc col rossetto che solleva mille interrogativi. Succede in uno dei quartieri più in della capitale : Un Giallo che sta tenendo impegnati gli investigatori e che ha subito attirato le attenzioni della stampa locale quello andato in scena in queste ore a Roma, dopo il ritrovamento del corpo senza vita di un giovane. Lui, G. D. V. P. di 23 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione in via di Villa Grazioli, ai Parioli, quartiere tra i più benestanti della capitale. A scoprire quanto era accaduto la madre, che ...