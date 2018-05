ROMA | BUS IN FIAMME IN VIA DEL TRITONE | PIENO CENTRO Nono autobus capitolino che brucia

ROMA - esplode autobus a via del Tritone : autobus in fiamme a via del Tritone, in pieno centro a Roma. Al lavoro sul posto per domare l'incendio, poi spento, tre squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie dei carabinieri di Roma centro. Nell'...

ROMA - bus in fiamme in via del Tritone. L'allarme dei sindacati : 'Un caso al mese' : Dopo la paura, le fiamme e un altro autobus Atac andato a fuoco scatta la polemica. La vettura della linea 63 completamente distrutta dal fuoco alle 10,40 su via del Tritone era del 2003, una vettura ...

Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a ROMA : ecco come si è salvata : Carmen Di Pietro era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma Grosso spavento per Carmen Di Pietro. La showgirl era sull’autobus che ha preso fuoco a Roma nella mattinata di martedì 8 maggio. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip lo ha comunicato su Instagram, dove ha postato uno scatto del mezzo incendiato in via del […] L'articolo Carmen Di Pietro sull’autobus che ha preso fuoco a Roma: ecco come si è salvata ...

Esplode un autobus a ROMA : fiamme in pieno centro : Una tremenda esplosione e poi le fiamme: paura a Roma, dove un bus Atac della linea 63 ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, a due passi da via del Corso nel pieno centro della Capitale. Diversi boati hanno fatto tremare le finestre della zona. Il ministro dell’Interno Marco Minniti è sul posto dell’incendio, già spento da tre squadre dei...

Autobus a fuoco nel centro di ROMA - Carmen di Pietro : "E' stato l'inferno" (video) : Stamani nel pieno centro di Roma, si sono vissuti attimi di terrore per un incendio divampato da un pullman in Via del tritone, probabilmente per un corto circuito. Ci sono stati alcuni danni ai palazzi adiacenti all'incendio, ma fortunatamente tutti i passeggeri che erano a bordo sono stati fatti scendere in tempo per mettersi in salvo, scongiurando gravi conseguenze.Nello stesso Autobus era presente anche Carmen di Pietro che ha subito ...

Bus a fuoco a ROMA - commessa ustionata. Atac : 'Indagine interna' : Roma, 8 mag. , askanews, A Roma una commessa che lavora alla Rinascente in via del Tritone è rimasta ferita nell'incendio dell'autobus della linea 63, nel pieno centro della Capitale: la ragazza ha ...

ROMA - il passeggero che viaggiava sul bus esploso a via del Tritone : 'Abbiamo visto il fumo e siamo scappati' : 'Avevo appena preso l'autobus su via del Tritone vicino alla fermata di piazza Barberini quando dopo 20 metri il mezzo ha cominciato a rallentare. Qualche passeggero, che viaggiava sui sedili ...

ROMA - autobus in fiamme pieno centro : paura in via del Tritone. FOTO : Roma, autobus in fiamme pieno centro: paura in via del Tritone. FOTO L'autista del mezzo ha fatto appena in tempo a far scendere i passeggeri. Ferita la commessa di un negozio. La causa del rogo sarebbe un cortocircuito, è il nono caso nel 2018. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta - IL VIDEO Parole ...

ROMA : Bus Atac in fiamme - tre esplosioni : Roma – In fiamme un bus della linea Atac. In via del Tritone all’altezza della sede distaccata della presidenza del Consiglio che ospita la conferenza Stato-Regioni con tre esplosioni in seguenza. E’ la scena che si sono trovati di fronte i turisti che hanno affollato il centro di Roma. L’incendio ha coinvolto il palazzo sulla destra del mezzo. Sono intervenuti Vigili del fuoco, Polizia e Carabinieri. Sul posto e’ ...

Perché i bus di ROMA continuano a prendere fuoco : Un'alta colonna di fumo che si leva dal centro di Roma, seguita da un boato. Molti passanti e turisti avranno pensato, come prima cosa, a un attentato. A esplodere, causando per fortuna solo un ferito ...

