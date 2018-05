: Roma, bus esplode nel centro di Roma - HuffPostItalia : Roma, bus esplode nel centro di Roma - MonicaGipsy : RT @edoventu97: Non è Isis, è Atac. Che è peggio. #viadeltritone #roma #bus - GiostraGiacomo : Roma, esplode bus in via del Tritone DIRETTA TV - Il Messaggero -

Autobus inneldi,in via del Tritone.Subito scattate le misure di sicurezza, la via è stata chiusa.Sul posto anche il ministro Minniti. Il mezzo dell'Atac ha preso fuoco e lelo hanno completamente avvolto, provocando una nube di fumo.I passeggeri,nel frattempo,erano stati fatti uscire e non sono in pericolo. I vigili del fuoco sono intervenuti con almeno 3 squadre. Udite 3 esplosioni in sequenza Danneggiato anche un palazzo nelle vicinanze. Residenti e negozianti sono stati invitati a non aprire le finestre(Di martedì 8 maggio 2018)