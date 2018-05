Roma | bus esplode nel centro di Roma

Roma - autobus Atac esploso e incendiato a via del Tritone : Un autobus di linea Atac ha preso fuoco in via del Tritone, a Roma. L'incendio è stato preceduto da un forte boato, che ha fatto riversare in strada le persone impiegate negli uffici,...

Autobus in fiamme esplode. È paura nel centro di Roma : Un Autobus dell'Atac che ha preso fuoco è esploso nel pieno centro di Roma, in via del Tritone, dove sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo di trasporto.Non ci sarebbero feriti tra quanti si trovavano a bordo. Non appena l'autista si è accorto delle fiamme che si eranno sprigionate ha fatto scendere quanti stava trasportando. Poco dopo un'esplosione che ha fatto ...

Milano : ex scalo Porta Romana - polizia sgombera insediamento abusivo : Milano, 8 mag. (AdnKronos) – E’ in corso a Milano, da questa mattina, lo sgombero per la liberazione dell’area ferroviaria dell’ex scalo Porta Romana, di proprietà della società Rfi. Lo rende noto la questura di via Fatebenefratelli, precisando che nell’area sono presenti capannoni e fabbricati occupati abusivamente da soggetti extracomunitari. Al termine dello sgombero, gli spazi saranno presi in consegna dalla ...

La piadina Romagnola debutta a Cibus tra grandi chef : Numerosi gli appuntamenti in fiera con i buyer italiani e stranieri che intravvedono le grandi potenzialità di consumo della piadina, un tempo pane povero, oggi ambasciatrice della Romagna nel mondo. ...

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Roma - palpeggia ragazza mentre si masturba su bus : È dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso la giovane che ieri mattina, su un bus di linea a Roma , ha subito un'aggressione a sfondo sessuale da parte di un 34enne marocchino poi arrestato ...