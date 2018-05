Roma | autobus Atac esploso e incendiato a via del Tritone

Autobus in fiamme esplode. È paura nel centro di Roma : Un Autobus dell'Atac che ha preso fuoco è esploso nel pieno centro di Roma, in via del Tritone, dove sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che stanno lavorando per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo di trasporto.Non ci sarebbero feriti tra quanti si trovavano a bordo. Non appena l'autista si è accorto delle fiamme che si eranno sprigionate ha fatto scendere quanti stava trasportando. Poco dopo un'esplosione che ha fatto ...

Roma : Autobus di linea in fiamme : Roma – Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto. E’ quanto ...

Roma : Finisce con lo scooter sotto un autobus : Roma – E’ stata estratta dagli uomini del Comando di Roma dei Vigili del Fuoco. Si tratta di una ragazza di 25 anni che è rimasta incastrata sotto un autobus della linea Atac 990. Era finita lì con il suo scooter in seguito a un incidente avvenuto questa mattina in piazza Santa Maria della Pietà. Le due squadre dei vigili, con l’ausilio di un carro sollevamento, un kit di cuscini pneumatici da sollevamento e un cric idraulico, ...

Roma - palpeggia e tenta di abusare di donna su autobus ma lei lo immobilizza e lo arresta : Prima l’ha palpeggiata, poi ha tentato di abusarne. Ma all’uomo è andata male perché come vittima aveva scelto una poliziotta. È tutto avvenuto a bordo dell’autobus linea 64 di Roma ieri. Un 39enne italiano di origine congolese si è avvicinato a una donna appoggiandosi a lei. La vittima, un’assistente capo della Polizia di Stato in servizio alla Squadra mobile – sezione reati contro le violenze sessuali, stava rincasando al ...

Roma : Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito : Roma – Vigili del fuoco estinguono fiamme su autobus Atac Roma – Poco dopo le 13 odierne, in via Macchia Palocco 130, un autobus Atac... L'articolo Roma: Vigili del fuoco spengono incendio su autobus Atac. Nessun passeggero ferito su Roma Daily News.