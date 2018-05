Roma Al Teatro India “Mi sa che fuori è primavera”

Roma - addio a Paolo Ferrari : grande attore di teatro - cinema e tv : Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Roma, addio a Paolo Ferrari: grande attore di teatro, cinema e tv Continua a leggere

Paolo Ferrari - morto a Roma il grande attore di teatro - cinema e tv : E’ morto a Roma Paolo Ferrari, grande attore di teatro, cinema e televisione. Aveva lavorato con registi come Blasetti, Zeffirelli e Petri. Fu anche un famoso doppiatore. Nato a Bruxelles il 26 febbraio del 1929, Ferrari è stato sposato due volte. Un primo matrimonio con Marina Bonfigli e in seguito con Laura Tavanti, entrambe sue compagne anche sulla scena. Ha tre figli maschi, Fabio e Daniele avuti dalla prima moglie, e Stefano, figlio della ...

Muratori - Paolo Triestino e Nicola Pistoia al Teatro Ghione di Roma : date - biglietti - trama e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a “Muratori”, lo spettacolo cult di Edoardo Erba con protagonisti Paolo Triestino e Nicola Pistoia che torna in scena al Teatro Ghione di Roma. A seguire trovate anche la nostra recensione sulla commedia giunta all’ottava ed ultima stagione di repliche. Paolo Triestino e Nicola Pistoia tornano al Teatro Ghione con “Muratori”: trama e recensione Torna al Teatro ...

CONCERTO - OMAGGIO PER LUCIO DALLA - FESTIVAL DELLA BELLEZZA VERONA - 2 GIUGNO TEATRO RomaNO - : Artisti e amici di LUCIO DALLA ricordano, in un CONCERTO-OMAGGIO al FESTIVAL DELLA BELLEZZA di VERONA con la coproduzione di F&P Group , uno dei grandi protagonisti DELLA canzone d'autore italiana, ...

Caso Moro - il 9 maggio al Teatro Argentina di Roma 'Un atomo di verità' : Ad Aldo Moro, rapito dalle Brigate Rosse il 16 marzo del 1978, il cui corpo fu ritrovato il 9 maggio dello stesso anno, dopo 55 giorni di prigionia, in via Caetani, a pochi passi dal Teatro Argentina, ...

Il Teatro dell’Orologio regala il biglietto per Roma Liverpool : Roma-Liverpool a 20 euro? Un sogno che solo la compagnia del Teatro dell’Orologio può regalare. Come? Basta acquistare un biglietto intero per

Il Gruppo Musicale Trio.it in concerto a Roma domani 22 aprile al Nuovo Teatro Orione. : Il Trio.it, formato da Christian Panico tenore, reduce da successi in Russia, Aldo Bergamaschi tornato da Israele dove ha registrato il tutto esaurito in molti teatri e il cantautore Alex De Vito debutterà domenica 22 aprile presso il Nuovo Teatro Orione con il concerto “Attenti a quei tre” prodotto da De Vito: ospite della serata sarà Nick Luciani, una delle più belle voci del panorama Musicale internazionale che, nel corso della serata, ...

Roma - la baraccopoli tra Ostiense e Marconi - tra hotel e il teatro India : La baracche sotto il Gazometro Il ponte pedonale della Scienza, dedicato a Levi Montalcini, porta sull'altra riva, quella Ostiense, dove c'è una piccola città fatta di lamiere e cartoni, proprio ...

Visita al Teatro Marcello - dove nasce lo schema del teatro classico Romano : Successivamente, con la soppressione degli spettacoli teatrali, fu abbandonato, diventando cava di materiale edilizio come molti altri monumenti antichi. Nel XIII secolo, i Fabi edificarono sulle ...

Bacharach al Teatro Romano Ostia Antica : ROMA, 13 APR - Burt Bacharach festeggerà i suoi 90 anni il 25 luglio prossimo con un concerto che si terrà al Teatro Romano di Ostia Antica. C'è chi dice che la musica di Bacharach aiuti ad evadere ...

Dal teatro - alla danza e ritorno. Chorós di Alessio Romano da stasera al Piccolo : Sembra quasi un ritorno alle origini e agli archetipi della danza contemporanea - e cioè della contemporaneità tout court - quello che il regista e coreografo Alessio Maria Romano regala agli spettatori di Chorós, in scena stasera e domani al Piccolo di Milano. Nel 1912 il Fauno del grande ballerino Vaslav Nijinsky aprì su un mondo inaspettato, buttandosi alle spalle il balletto classico per esibire - stimolato da una ...

Billy Elliot Il Musical al Teatro Sistina di Roma : date - recensione - prezzi dei biglietti e cast : L’amatissimo ragazzino inglese con la passione per la danza, Billy Elliot, torna a Teatro in un Musical spettacolare che sarà in scena al Sistina di Roma. Per gli amanti del genere una vera occasione da non perdere per rivedere sul palco l’undicenne Billy, protagonista del famoso film dei primi anni duemila, rappresentato da un cast d’eccezione. Con una recensione, scopriamo qualcosa in più su questo spettacolo, rivelando alcune informazioni ...

Roma - 6 aprile : al teatro Palladium Aprile in Danza : NON VAL ACQUA AL MIO GRAN FOCO : ... 00154 Roma Prezzi spettacoli: intero ' 15 / ridotto ' 10 / studenti ' 5 Tra il XV e XVI secolo, si sviluppa in Italia un genere musicale, in origine a carattere popolare, che contenderà al madrigale ...

Firenze. Pasqua : visitabili gli scavi archeologici del teatro Romano : In occasione delle festività Pasquali i musei civici di Firenze offrono a cittadini e turisti un’ampia gamma di opportunità. Il museo