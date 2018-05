Roma Aggressione al bar della Romanina | 2 arresti

Due arresti a Roma per la duplice aggressione al bar. Picchiati il titolare e una donna disabile : Sarebbero due, al momento, gli esponenti del clan Casamonica-Di Silvio arrestati dalla polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Secondo quanto si è appreso, per il raid sarebbero al momento ricercate altre due persone. L'operazione della polizia è ancora in corso.Gli arrestati sono accusati di aver aggredito e picchiato un barista e una donna perché volevano ...

Due persone sono state arrestate per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua : La polizia ha arrestato due persone per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua, scrive Repubblica: altre due persone sarebbero ancora ricercate. Dell’aggressione – le cui vittime erano state una donna disabile e il gestore del bar, che The post Due persone sono state arrestate per l’aggressione in un bar di Roma del giorno di Pasqua appeared first on Il Post.

Il video dell’aggressione in un bar di Roma nel giorno di Pasqua : Lo ha pubblicato Repubblica, che oggi ha raccontato la storia The post Il video dell’aggressione in un bar di Roma nel giorno di Pasqua appeared first on Il Post.

Roma : Violenta aggressione ad una donna - arrestato 61enne : Roma – Sabato sera viale della Moschea e’ stata teatro di una Violenta aggressione ai danni di una donna rumena di 60 anni, senza fissa dimora. Subito fermato e arrestato dalla Polizia Locale l’aggressore, compagno della vittima. Il personale del Gruppo Parioli veniva avvicinato da una signora, a bordo del proprio autoveicolo, visibilmente scossa. La stessa riferiva che, poco distante da li’, era in corso un pestaggio nei ...

Aggressione Liverpool - tifosi della Roma rinviati a giudizio : I due tifosi della Roma accusati dell’Aggressione all’irlandese Sean Cox, tifoso del Liverpool, sono stati rinviati a giudizio questo pomeriggio. Ai supporters giallorossi è stata negata libertà su cauzione, resteranno dunque in carcere fino all’inizio del processo, il prossimo 24 maggio. Per Sciusco, riporta l’Ansa, l’accusa è di “disordini violenti”, per Lombardi anche di “lesioni gravissime”. L'articolo Aggressione Liverpool, tifosi della ...

La polizia britannica incrimina due ultrà Romanisti per l'aggressione di un tifoso del Liverpool : Sono stati incriminati dalla giustizia britannica due italiani, tifosi romanisti, arrestati a Liverpool per le violenze fuori dallo stadio prima di Liverpool-Roma e sfociate nel grave ferimento di un supporter dei Reds, Sean Cox, di 53 anni, ora in coma.I due sono Filippo Lombardi, 20 anni, a cui la Merseyside Police contesta il reato d'aggressione e lesioni gravi contro Cox, e Daniele Sciusco, di 29, accusato invece più genericamente di ...

Scontri Liverpool-Roma - identificati gli autori dell’aggressione [NOMI e DETTAGLI] : Sono stati identificati da agenti della Digos della Questura di Roma in trasferta in Gran Bretagna per collaborare al dispositivo di sicurezza i due ultrà giallorossi fermati per tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool ora in coma. Si tratta di due persone note nell’ambiente della tifoseria: Filippo Lombardi, 21 anni, e Daniele Sciusco, 29. Con loro sono state fermate anche altre sette persone. Il tifoso dei Reds, ...

Aggressione a tifoso del Liverpool. L'As Roma condanna : "Aberrante e vile - ci fa vergognare" : Sarebbero serie le condizioni del tifoso del Liverpool ferito durante gli scontri che si sono verificati fra supporter prima della partita di Champions contro la Roma. Il tifoso inglese non è in pericolo di vita. Gli scontri, riferisce la polizia, si sono verificati nei pressi di un pub nella zona dello stadio: vi avrebbero preso parte "un'ottantina di supporter della Roma". Alcuni avevano in mano le cinture dei pantaloni, uno impugnava ...

Liverpool - arrestati due ultrà Romanisti per tentato omicidio|L’aggressione -video : Due tifosi giallorossi di 25 e 26 anni in manette dopo il grave ferimento di un fan cinquantenne dei Reds: atterrato con un colpo della fibbia di una cintura Altri sette fermati per danneggiamenti, possesso di droga o armi offensive

Roma : Tentativo di aggressione ai vigili : Roma – Nuovo Tentativo di aggressione nei confronti dei caschi bianchi. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, nell’area di Porta Maggiore. Zona già scenario, la settimana scorsa, di un episodio simile ai danni di agenti impegnati nella lotta al degrado. L’accaduto Durante i quotidiani interventi di ripristino del decoro urbano e contrasto all’abusivismo commerciale, avviati il mese scorso dal Comando Generale, ...

Roma - l’aggressione a Federico non è solo un atto di omofobia ma un problema di civiltà : Se non fosse tragica, odiosa e insostenibile, la storia accaduta a Federico verrebbe bollata come solita espressione di “banalità del male”. Ancora una volta, infatti, Roma dimostra di essere intollerante, violenta e fascista. Ancora un atto di omofobia contro un ragazzo “colpevole” di non appartenere alla norma eterosessuale: norma che ha bisogno della violenza per poter affermare se stessa. E già questo ci fa capire quanto sia sbagliata quella ...

Omofobia a Roma : l'aggressione di un gruppo di naziskin ai danni di un 21enne Video : Federico era da poco uscito dal salone di parrucchiere presso il quale da pochi giorni aveva iniziato a lavorare. Si stava dirigendo verso la stazione Tiburtina quando 4 loschi figuri, sicuramente naziskin a giudicare dalle teste rasate e dai tatuaggi raffiguranti croci celtiche, lo hanno accerchiato, minacciato con un coltello, aggredito, malmenato e derubato dei pochi euro che aveva in tasca. Omofobia gratuita Ma lo scopo dell'aggressione non ...

Omofobia a Roma : l'aggressione di un gruppo di naziskin ai danni di un 21enne : Federico era da poco uscito dal salone di parrucchiere presso il quale da pochi giorni aveva iniziato a lavorare. Si stava dirigendo verso la stazione Tiburtina quando 4 loschi figuri, sicuramente naziskin a giudicare dalle teste rasate e dai tatuaggi raffiguranti croci celtiche, lo hanno accerchiato, minacciato con un coltello, aggredito, malmenato e derubato dei pochi euro che aveva in tasca. Omofobia gratuita Ma lo scopo dell'aggressione non ...

Roma - aggressione a piazza Venezia per una donna : è caccia al branco : Un calcio alla tempia, colpito alle spalle, tre contro uno, poi pugni e ancora calci. La movida violenta nella notte tra domenica e lunedì è esplosa ancora una volta: teatro dell'ennesimo pestaggio la ...