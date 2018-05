ROMA | 2 BUS A FUOCO IN VIA DEL TRITONE E CASTEL PORZIANO Video | disastro Atac | studenti

ROMA - 2 bus a fuoco in via del Tritone e Castel Porziano/ Video - disastro Atac : “nessun ferito” : Roma, autobus Atac in fiamme ed esploso a pochi passi da Montecitorio in via del Tritone: ultime notizie, il Video e i primi aggiornamenti. Altro bus in fiamme a Castel Porziano(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:43:00 GMT)

Bus in fiamme a ROMA : viva per miracolo la vip. “Ero lì sopra - un inferno” - il racconto è da panico : Choc a Roma per l’autobus della linea 63 dell’Atac che, improvvisamente, a via del Tritone, nella mattina di martedì 8 maggio, è andato a fuoco. Tanto lo spavento tra i passeggeri che, di punto in bianco, si sono resi conto di quello che stava accadendo. La strada, ovviamente, è stata chiusa al traffico. Secondo quanto riportano i testimoni, si sarebbe sentita una forte esplosione. Poco dopo si sarebbe alzata una colonna di fumo. Ma cosa è ...

Bus in fiamme - abitare a ROMA comincia a far paura : Avranno pensato a un attentato i turisti che oggi erano a via del Tritone a Roma. Che cos’altro avrebbe potuto essere quell’autobus interamente in fiamme, attorniato da un’enorme colonna di fumo? E invece no. Non sanno, i turisti, che gli autobus a Roma vanno a fuoco da soli, anche senza attentatori. È successo varie volte dall’inizio dell’anno, ma nessuno finora è mai morto (anche se quella di oggi poteva essere ...

ROMA - esplode bus in via del Tritone : commessa ferita. Paura in pieno centro : Paura a Roma, dove un bus Atac ha preso fuoco ed è esploso in via Del Tritone, nel pieno centro della Capitale. Ferita al braccio e al viso una ragazza, impegata come commessa, che si trovava...

Bus esploso a ROMA - Carmen Di Pietro tra i passeggeri : 'Ho visto l'inferno' : 'Io su quel pullman ho visto l'inferno': Carmen Di Pietro condivide così su Instagram la paura vissuta stamani a Roma. La showgirl era a bordo del bus 63 esploso e andato a fuoco in via del Tritone . ...

Altro bus in fiamme a ROMA : paura per un gruppo di studenti : paura ma, per fortuna, nessun ferito. Attorno alle 14, la linea 06 scolastico dell'Atac ha preso fuoco in via Castel Porziano, nella periferia di Roma, di fronte a una scuola. A riportare la notizia è Il Messaggero:La vettura andata a fuoco è della linea 06 scolastico dell'Atac che copre il tragitto Infernetto-Casalpalocco. Il mezzo, uscito dalla rimessa di Acilia, avrebbe preso fuoco attorno alle 14.00. Era pieno di studenti ...

Pelonzi-Piccolo : in 4 ore 2 bus a fuoco. Episodi riflettono momento ROMA : Pelonzi-Piccolo: mentre vetture Atac si incendiano Raggi tace Roma – Di seguito il comunicato congiunto tra Antongiulio Pelonzi, capogruppo del PD capitolino e Ilaria Piccolo. “Sono passate solo 4 ore dal bus in fiamme in via del Tritone che all’infernetto ne prende fuoco un’altro. E mentre in aula Giulio Cesare si parla di mobilità sostenibile, per ironia della sorte le vetture dell’Atac si ...

