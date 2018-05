Rodrigo Alves | Il Ken Umano Chi è il nuovo concorrente Grande Fratello 2018 | nuove

GRANDE FRATELLO 2018 - KEN UMANO NUOVO CONCORRENTE/ Da Rodrigo Alves ad Aida Nizar : l'atmosfera si scalda : Domenica Live, anticipazioni del 6 maggio 2018 : Baye Dame Dia in studio e il web s’indigna con Barbara d’Urso, anche Patrizia Bonetti in diretta; quali gli altri ospiti?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 22:22:00 GMT)

Chi è Rodrigo Alves? Biografia - età e vita privata del Ken umano del Grande Fratello 2018 : Chi è Rodrigo Alves? Il nuovo concorrente del Grande Fratello 2018 conosciuto già come il Ken umano: Barbara d'Urso lo ha presentato nei mesi scorsi nel suo programma Domenica Live, parlando degli interventi estetici a cui Rodrigo si è sottoposto per somigliare al fidanzato di Barbie, e adesso lo ha raccomandato per la 15esima edizione del papà di tutti i reality show, come è già successo con altri protagonisti dei salotti di Carmelita. In ...