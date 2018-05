Robot per bambini giocattolo

Robotica : rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio - in Italia 12 postazioni e 4500 interventi effettuati : LE BIOTECNOLOGIE E LA Robotica, ECCELLENZA ItaliaNA – Tra le moderne innovazioni della medicina, la Robotica costituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’Italia si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici della Robotica ortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo ...

fbk * TI FARESTI CURARE DA UN Robot? : Mercoledì 9 maggio al MUSE torna " Scienza a ore sei " - il ciclo di aperitivi scientifici con i ricercatori - : Mercoledì 9 maggio al MUSE torna "Scienza a ore sei", il ciclo di aperitivi scientifici che vede protagonisti i ricercatori di Università di Trento, Fondazione Bruno Kessler, Fondazione Edmund Mach e MUSE " con il coordinamento della ...

I Robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato Crisi delle e-car nella Silicon Valley : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

I Robot tradiscono Elon Musk Tesla perde il feeling col mercato La crisi delle e-car della Silicon : La trimestrale di Tesla non ha impressionato il mercato, mentre le domande degli analisti hanno innervosito Elon Musk, che ha sbottato: domande “noiose” e “seccanti”. Il mercato non l’ha presa bene e il titolo del produttore americano di auto elettriche ha continuato a perdere terreno. Dai massimi di settembre a oggi il titolo è calato del 25%, la capitalizzazione è scesa da oltre 65 a meno di 50 ...

Un Robot morbido per la chirurgia del futuro : Un mix di sensori ultrasottili, piccoli motori e sistemi di contrazione condizionati dalla temperatura esterna: ecco i segreti racchiusi nel piccolo soft-robot, o robot morbido, che vedete in questo video. Ideato da scienziati dell’Università di Houston, il sistema è capace di strisciare muovendosi come un verme, e di agire in conseguenza agli stimoli che gli lancia l’ambiente in cui si trova. Le sue applicazioni spaziano dalla chirurgia alla ...

Per la prima volta asportato tumore esofago con il Robot - presso l'ospedale Molinette di Torino : ... fortemente osteggiati dalla chirurgia 'tradizionale' nell'ultima decade del secolo scorso, ha rivoluzionato la chirurgia del secondo millennio, consentendo ai pazienti di tutto il mondo di ...

Foto da un solenne funerale per cani-Robot : In un tempio buddista in Giappone, con preghiere, canti e incenso per dare commiato a un centinaio di Aibo, che Sony non ripara più The post Foto da un solenne funerale per cani-robot appeared first on Il Post.

Robot Vera : anche IKEA sceglie l’intelligenza artificiale per i colloqui di lavoro : Sembrava fantascientifico immaginare, molti anni fa, che i progressi in ambito tecnologico avrebbero portato allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più avanzate, diventando già parte integrante delle vite di miliardi di persone nel mondo e applicate a molti dei software che già utilizziamo, per migliorare l’interazione con gli utenti e comprenderne in anticipo le necessità. L’uso di intelligenze artificiali e Robot ...

Obiettivo raggiunto per CoderBot - il Robot per giocare a pensare [GALLERY] : Obiettivo raggiunto per CoderBot, il robot protagonista del primo progetto di crowdfunding dell’Università di Milano-Bicocca. La campagna per raccogliere fondi ha superato la soglia dei 5.000 euro stabiliti al lancio: grazie ai contributi di oltre 60 finanziatori fra cui Sorgenia ne sono stati infatti raccolti più di 7.000. Con i finanziamenti ottenuti, entro la fine dell’anno, il robot progettato per gli studenti avrà un nuovo ...

Robot - quale futuro per imprese e lavoratori? : di Adriano Cirillo * Come descritto in un precedente contributo sul tema della Robotica, la tecnologia può avere un forte impatto sul mondo del lavoro. Infatti uno studio del McKinsey Global Institute rivela che il 5% dei lavori scompariranno, perché totalmente Robotizzati. Per esempio, iCub è un giovanissimo Robot italiano, residente a Genova ed è l’umanoide più completo esistente. Al momento è solo un bambino, ma arrivato all’età matura ...

Ikea - il Robot Vera farà i colloqui di lavoro : le offerte per nuove assunzioni Video : Una Vera e propria rivoluzione in arrivo nel campo del recruiting da parte di #Ikea. Il colosso svedese ha infatti annunciato che i colloqui di lavoro saranno effettuati dal robot Vera, un selezionatore di curriculum virtuale messo a punto da una start-up russa. La notizia è stata riportata per prima dal Washington Post per poi essere ripresa dai media di tutto il mondo come il primo esempio di utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ...

Mondo 'alieno' - all'Ikea un Robot fa i colloqui per assumere personale umano Video : Paradossi della nostra epoca. Oggi #1 maggio si celebra la festa del lavoro [Video]. Ma quale lavoro si celebra? Quello che manca, è precario o al ribasso, svolto magari dal caporalato della 'gig economy', o dai #robot al posto degli uomini? In questo clima ibrido e di passaggio, l'ultima frontiera in un Mondo che cambia drasticamente è che a selezionare candidati ora ci pensa un'intelligenza artificiale. Per accedere, forse, a un impiego, ...

Ikea - colloqui lavoro con Robot Vera. E offerte lavoro aggiornate tante aziende tutta Italia. Pure no esperienza : Gli esseri umani restano i migliori valutatori, ma Vera riducendo i tempi di selezione nella fase iniziale, quando devono essere esclusi i primi candidati..

Amazon nel futuro : Robot da compagnia per tutti - nuovo business per il colosso? : In questi giorni, Amazon continua a far parlare di sé. L'ultima idea rivoluzionaria, in ordine cronologica, del colosso di Seattle è stata anticipata da Bloomberg, nota azienda d'Oltreoceano operante ...