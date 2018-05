Roberto Speranza | Ricostruiamo una coalizione Ma il Pd deve azzerare tutto

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) "Il rischio concreto è che le prossime elezioni portino l'Italia in un bipolarismo M5S-centrodestra. Conil fronte progressista fuori dai giochi. La situazione è cosi grave che impone ai soggetti di questa area die ricostruire". Lo dice l'esponente di Leu,, in un'intervista a La Stampa."Che significa? Se siamo d'accordo sull'analisi del risultato del 4 marzo, si può discutere su una nuova proposta da offrire agli elettori. Su temi come lavoro, precariato, sanità pubblica, redistribuzione serve un rinnovamento radicale. Non basta scrivere una pagina, serve un nuovo libro", aggiunge.Secondo, "è evidente che le proposte in campo il 4 marzo non hanno funzionato, neppure la nostra. Non siamo in una fase normale, la sinistra va ripensata dalle fondamenta. Altrimenti anche un centrosinistra unito ...