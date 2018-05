Rivelazione! La sconvolgente verità sul confronto tra la concentrazione del pesce rosso

laragnatelanews

(Di martedì 8 maggio 2018) Succede al lavoro, nel tempo libero, perfino a casa. Passano le ore, le giornate e sembra di non riuscire a concludere nulla. Sempre troppe cose da fare e non basta il tempo. Ma inquesto tempo viene sempre più sprecato, proprio da noi. Non ce ne accorgiamo; uno sguardo allo smartphone, Facebook, e-mail, instagram, whatsApp e qualche notizia letta sul pc, il caffè ed è passata più di un’ora senza aver concluso niente. Spesso queste cose avvengono più volte nell’arco della giornata. Poi c’è la telefonata, a mamma, zia e nonna, ma anche alla morosa, ed è passata un’altra ora. Le distrazioni digitali come gli smartphone, le social app e gli articoli “esca” distolgono la nostra attenzione e “divorano” il nostro tempo prezioso. È arrivato il momento di allenare il nostro cervello per eliminare il rumore e potersi concentrare su ciò che è veramente ...