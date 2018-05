Riqualificazione di piazza della Mostra | on line i progetti

Milano. Progetto di Riqualificazione di piazza Castello : Un Progetto che naturalizzerà “l’area antistante il Castello come espansione del parco, rafforzando gli elementi più connotativi, come l’emiciclo arboreo

Milano. Piazza Sant’Agostino verso la Riqualificazione : Partiranno a fine 2018 e saranno svolti in due tranche, per un totale di 490 giorni, i lavori di riqualificazione

Campidoglio - ok Aula nuova convenzione per Riqualificazione piazza dei Navigatori. Opere pubbliche per 30 milioni di euro : Opere pubbliche per 30 milioni di euro nel quadrante dell’VIII Municipio, la realizzazione da parte dei costruttori dei servizi pubblici previsti con un aumento di aree verdi e parcheggi pubblici, partecipazione sul territorio per decidere insieme alla città come investire le risorse recuperate dai curatori fallimentari. L’Assemblea capitolina ha approvato la delibera che contiene la […]