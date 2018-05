Riomaggiore | bimbo di un anno cade da tre metri di altezza

meteoweb.eu

(Di martedì 8 maggio 2018) Grande paura per una coppia di crocieristi, entrambi stranieri: il loro piccolo, undi un, è accidentalmente caduto stamani, intorno alle 12, a. Era in braccio alla mamma e forse si è sbilanciato, precipitando per treoltre una ringhiera che conduce al mare. Un grande spavento per la coppia di crocieristi. Immediato l’intervento dei soccorsi: a quanto si apprende ilera in buone condizioni e cosciente. Vista la dinamica dell’incidente è stato trasportato dall’elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Gaslini a Genova. L'articolodi unda trediMeteo Web.