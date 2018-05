optimaitalia

: Riki e Benji e Fede ai Wind Music Awards con Maneskin, Ultimo e Federica Carta: aggiornamento ospiti… - OptiMagazine : Riki e Benji e Fede ai Wind Music Awards con Maneskin, Ultimo e Federica Carta: aggiornamento ospiti… - fede_benji_vita : RT @elymascolo92: Sei la perfezione Riki , grazie di tutto , vivo solo tramite le tue canzoni , grazie di esistere , spero di rivederti pre… - SarsCreative : RT @fedecoeur: Estate 2016 Benji e Fede starter pack: -xriz -periodo buio di federico dal ccsm -telegiornali -sfide a footvolley -magum cl… -

(Di martedì 8 maggio 2018)aiper ritirare premi legati al nuovo album, Siamo Solo Noise, che presenteranno in tour in estate.Il nome del duo modenese non è l’unico che si aggiunge oggi al cast in fase di sviluppo. Sul palco dell’Arena di Verona sono attesi anchee i. Ci sarà poi la cantanterica, che ha appena rilasciato il suo disco d’esordio.Aiè in programma anche la partecipazione di, il vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle Nuove Proposte con il brano Il ballo delle incertezze. Il singolo ha anticipato il suo nuovo album dal titolo Peter Pan.Francesco Gabbani è atteso per entrambe le serate. Ai2018 sono in programma anche le partecipazioni di Fiorella Mannoia e dei Thegiornalisti.Tutti loro si aggiungono ai primi ospiti annunciati del calibro di Laura Pausini e di ...