Riciclo acciaio | Capitan Acciaio insegna la corretta raccolta differenziata

Riciclo - arriva Capitan Acciaio : Capitan Acciaio è pronto a tornare nelle piazze italiane per educare grandi e bambini a una corretta raccolta differenziata. Cosa si può ottenere con il Riciclo di 2.000 barattoli, 50 bombolette o 5 fusti in Acciaio? Rispettivamente il telaio di una bicicletta, una fontanella urbana e una panchina. Gli imballaggi in Acciaio, materia prima permanente che si ricicla all’infinito senza perdere le proprie qualità, sono i protagonisti del tour ...