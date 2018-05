Riceve in dono un anello rubato | a processo per ricettazione

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Mai avrebbe immaginato che l'di fidanzamento, regalatole dal futuro marito con tanto di proposta in pompa magna, fosse frutto di un furto. Eppure, ignara o no che fosse, una ragazza di 24 anni della provincia di Pavia, è finita aper.Come racconta il quotidiano locale La Provincia Pavese, la giovane donna è stata colpita da un decreto penale di condanna, poi convertito in una sanzione da 4700 euro. L'accusa? Aver portato al dito un- di oro bianco con tanto di brillante- precedentementead un'altra donna (e, in aggiunta, anche un ciondolo d'oro sempre regalatole dal fidanzato in precedenza). In casa a Vigevano, infatti, gli inquirenti le hanno trovato nel portagioie alcuni preziosi che hanno destato sospetti.La ragazza ha sempre sostenuto di non aver mai sospettato la provenienza illecita dei preziosi, ma i magistrati sono stati di parere ...