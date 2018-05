Renzi | ' Se si va alle urne presto il leader del centrosinistra sarà Gentiloni'

"Non mi candido alle primarie. Di Maio deve consentire di riscrivere le regole del gioco". Renzi ospite a Di Martedì : "Io non correrò alle primarie che decideranno il prossimo leader del Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì, intervistato da Giovanni Floris. "Secondo me il candidato naturale è Gentiloni", ha aggiunto rispondendo a Floris che gli domanda chi sarà secondo lui il candidato premier del Pd. "C'è qualcuno che sta giocando sulla pelle del Paese, sono i 5Stelle e il centrodestra". "Io Salvini l'ho visto, siamo ...

Pd - Richetti : “L’ultima direzione è stata surreale. Renzi? Il prossimo campionato non è il suo - deve allenarsi a lungo” : “L’ultima direzione Pd? Sono molto insoddisfatto dal suo esito. È stato un dibattito surreale”. Così, a Faccia a Faccia (La7), il senatore Pd, Matteo Richetti, commenta con toni duri l’ultima direzione del suo partito. E spiega: “Dovevamo dire con chiarezza che c’era una linea politica comune a tutti, e cioè quella secondo cui dovevamo davvero aprire un dialogo col M5S. E la direzione Pd doveva votare ...

Pd - Zingaretti striglia il partito (e Renzi) : “Basta contrapposizioni - bisogna unire”. Sala : “Potere alle idee - non a segreterie” : Due proposte per il partito Democratico. Una da Milano, l’altra da Roma. “Questo non è un trampolino di lancio. Quando qualcuno si candiderà, state tranquilli che se ne accorgeranno tutti”. Risuonano le note di Born To Run di Bruce Springsteen al termine dell’accorato comizio di Nicola Zingaretti all’Ex Dogana, dove il presidente della Regione Lazio ha lanciato la sua “alleanza del Fare“, un appello all’inclusione come ...

Direzione Pd - l’entusiasmo di Emiliano : “Martina ha mandato pieno per dialogo con M5S. Renziani spalle al muro” : “Risultato della Direzione assolutamente positivo” questo il commento di Michele Emiliano all’uscita dalla Direzione del Pd. “Le minoranze sono arrivate a più del 45% e soprattutto hanno costretto Renzi a non presentare un suo ordine del giorno che avrebbe dovuto inchiodare Martina ad un mandato con uno specifico indirizzo politico – spiega il governatore della Regione Puglia -. Martina è stato confermato reggente ...

Direzione Pd - i Renziani : “No a un governo politico col centrodestra”. Ma tutti aprono a un’alleanza per le riforme : Un governo Pd-centrodestra? Mai “politico”, come ha rivendicato pure il segretario reggente (sconfessato da Renzi) Maurizio Martina nella sua relazione in Direzione. Ma sull’esecutivo istituzionale, già evocato dall’ex premier, c’è chi (in casa renziana) sembra pronto a trattare. “Un esecutivo con il centrodestra per fare le riforme che chiede Renzi? Se Mattarella decide di fare un governo per cambiare le ...

Berlusconi sulle spalle di Renzi. Alla sede del Pd esposta l'opera di street art "L'incendio del Nazareno" : Una nuova opera di street art è apparsa oggi nelle strade del centro di Roma: nel giorno in cui si riunisce la direzione del Pd, l'artista Sirante ha realizzato ed esposto nei pressi della sede del partito un'opera intitolata "L'incendio del Nazareno". Si tratta di un quadro in cui si vede Matteo Renzi che porta sulle spalle Silvio Berlusconi per metterlo in salvo. Altre figure rappresentano Maria Elena Boschi, Matteo Orfini, Denis ...

Pd : Renzi - alleanza con M5S errore - tradirebbe nostri elettori : Roma, 2 mag. , AdnKronos, 'Personalmente credo che la linea che il Pd ha tenuto, la linea del 'tocca a loro', sia quella più giusta. Qualcuno dei nostri amici e compagni di partito ' come Piero ...