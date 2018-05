Renzi | il candidato premier del Pd sarà Gentiloni

Renzi : candidato premier del Pd sarà Gentiloni : Roma, 8 mag. , askanews, Il candidato del Pd e del centrosinistra alle elezioni, se saranno a breve, sarà 'tendenzialmente' Paolo Gentiloni. Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedì su La7. 'Direi ha ...

Pd - scatta la corsa alla prossima segreteria. Migliore : 'Renzi candidato? Non lo escludo' : Incassata la fiducia da parte della direzione dem, al segretario reggente Maurizio Martina spetta ora il compito di traghettare il partito alla...

Andrea Marcucci - il Renziano del Pd sfida il M5s : 'Ma è Roberto Fico il candidato premier?' : E ancora, Marcucci aggiunge: 'Non sono ottimista, non vedo le condizioni perché i programmi si possano allineare, ma le sorprese in politica sono sempre dietro l'angolo . La situazione è molto ...

Liberi e uguali si spacca sul candidato : Mdp tradisce e appoggia il Renziano : La tristissima storia di Liberi e uguali continua in Friuli dove il partito di Pietro Grasso si è spaccato sul candidato per le regionali di fine aprile dove si deciderà chi sarà il successore di ...

Chi è Maurizio Martina - candidato a sostituire Matteo Renzi alla segreteria del Pd : Maurizio Martina ospite al Wired Next Fest 2017 La direzione del Pd di lunedì 12 marzo sancirà la fine di Matteo Renzi come segretario del Pd. Il passaggio dello scettro, almeno in via momentanea, dovrebbe andare al vicesegretario Maurizio Martina che dovrebbe assumere ad interim la segreteria del partito. Martina, attuale ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato che il suo discorso non sarà privo di toni duri ...

Matteo Renzi - l'ora della guerra civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Verso le dimissioni di Renzi. Delrio candidato numero uno per traghettare il Pd : Staccano direttamente il biglietto per Montecitorio, senza dover quindi aspettare il recupero nel proporzionale, il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, che a Siena è al 36,18 per cento, quando ...

Renzi : “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” : Renzi: “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” Renzi: “Puntate sul voto al simbolo del Pd più che al candidato” Continua a leggere

Governo M5s - chi è il candidato ministro dell’Istruzione : consulente della Giannini - ha contribuito alla Buona Scuola di Renzi : Un preside illuminato, che ha rivoluzionato la sua Scuola a Brindisi tra digitale e sperimentazioni varie, e ora vorrebbe farlo anche col ministero. Luigi Di Maio punta su una figura di sicuro spessore come titolare dell’Istruzione di un eventuale Governo M5s. Una scelta che dovrebbe mettere tutti d’accordo, se non fosse per un piccolo dettaglio: Salvatore Giuliano conosce già quel Dicastero. È stato consulente del Miur e ha collaborato per l’ex ...

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...