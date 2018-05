Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Renzi : Gentiloni candidato premier Pd : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

Renzi : candidato premier sarà Gentiloni : 21.38 "Il Pd deve smettere di litigare,che è un'impresa,lo dico per primo io.Siccome si va in campagna elettorale, stop ai litigi, basta discussioni". Così Renzi a "Di martedì", su La7. Il candidato premier del Pd se si andrà a votare a breve?"Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto", dice l'ex segretario dem. E precisa:"Io non correrò alle prossime primarie", ma non smetterò di parlare perché "coerenza e dignità valgono ...

Renzi : il candidato premier del Pd sarà Gentiloni : Il candidato premier del Pd sarò Gentiloni, "tendenzialmente". A dirlo è Matteo Renzi ai microfoni di Di Martedì in onda stasera su La7."Direi che tendenzialmente sarà lui, specie se si voterà presto. Naturalmente non lo voglio tirare per la giacchetta".Sia mai. Alle prossime elezioni il candidato premier del Pd e del centrosinistra tutto sarà quindi l'attuale presidente del consiglio uscente. Il suo nome secondo Renzi piace: "penso che lo ...

Renzi : 'Se si va alle urne presto il leader del centrosinistra sarà Gentiloni' : "Tendenzialmente sara' Gentiloni, specie se si votera' presto, naturalmente non voglio tirarlo per la giacchetta". Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì su La7, rispondendo alla domanda su chi sarà il ...

Renzi : candidato premier del Pd sarà Gentiloni : Roma, 8 mag. , askanews, Il candidato del Pd e del centrosinistra alle elezioni, se saranno a breve, sarà 'tendenzialmente' Paolo Gentiloni. Lo ha detto Matteo Renzi a DiMartedì su La7. 'Direi ha ...

Governo : Renzi - Gentiloni sarà candidato premier Pd : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Tendenzialemente sarà Gentiloni, specie se si voterà presto. Naturalmente non voglio tirare per la giacchetta il presidente Gentiloni”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì quando gli viene chiesto chi sarà il candidato del Pd se si andrà a votare a breve. L'articolo Governo: Renzi, Gentiloni sarà candidato premier Pd sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Gentiloni e la stoccata a Renzi a Che Tempo che Fa : “Ecco perché il rifiuto al M5s non era indispensabile” : Paolo Gentiloni ospite a Che Tempo che Fa su Rai 1 sulla proposta avanzata dal M5S per la formazione di un Governo con il Pd ha dichiarato: “Il gran rifiuto non era indispensabile, certo non era realistico che il Pd appoggiasse un Governo guidato da Di Maio, o da un altro esponente del M5s, ma si poteva discutere perché questo avrebbe messo a nudo le contraddizioni al loro interno. L’onorevole ha aggiunto: “Il tocca a loro non vale ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Renzi - caos Pd verso la Direzione Nazionale/ Franceschini e Gentiloni contro Renziani : chi ha la maggioranza? : Renzi, caos Pd verso la Direzione Nazionale di domani: Franceschini e Orlando chiedono a Martina e Gentiloni di dare la spallata ai Renziani. Chi ha la maggioranza? Il nodo 4 dicembre..(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 12:25:00 GMT)

Pd - cresce il fronte interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

"Renzi è meno popolare di Martina e Gentiloni. Al Pd ora serve un congresso". Luigi Zanda si prepara alla Direzione Pd : "Penso che Martina abbia ragione, l'atteggiamento di Renzi fa molto male al Pd. Oggi i partiti personali sono di moda ma in tutto il mondo funzionano fino a quando il leader vince. Quando si perde in un referendum, alle regionali, alle amministrative, alle politiche, si dimezzano i consensi, i partiti personali perdono", dice l'ex capogruppo Pd al Senato Luigi Zanda, intervistato dal Corriere della Sera: "Quando ci si dimette bisogna abbandonare ...

SONDAGGI POLITICI - LEADER & GOVERNO/ Di Maio al 45% - Salvini supera Gentiloni : crollo Renzi : SONDAGGI Elettorali POLITICI, quale alleanza di GOVERNO? Ultime notizie e scenari, M5s-Lega al 46%: ritorno alle Elezioni la miglior alternativa, bocciata esecutivo Centrodestra(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 11:25:00 GMT)

Di Maio e Salvini i leader più popolari Scavalcato Gentiloni - Renzi in coda : È l'altro lato della medaglia della personalizzazione della politica: l'opinione pubblica è sempre più «volatile» e quando cambia il clima solo una minoranza è disposta a riconoscere i meriti di un ...

Rottura tra Renzi e Gentiloni dopo una ‘telefonata di fuoco’ Video : Tra Matteo #Renzi e Paolo #Gentiloni si sarebbe consumata una Rottura che, se non è definitiva, ci va molto vicina. Secondo un retroscena pubblicato da Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, i due ex presidenti del Consiglio dell’ultima legislatura non si sarebbero rivolti la parola per molti giorni, subito dopo una telefonata intercorsa tra loro il 5 marzo, giorno successivo alla sonora sconfitta rimediata dal Pd [Video]nelle elezioni ...