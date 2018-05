Registrazione Uomini e Donne Trono Classico | Nicolò Brigante e Virginia Stablum ospiti?

Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico : ospiti speciali in studio? : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE Trono Classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 16:30:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : GIULIA DE LELLIS ospite nella prossima Registrazione? : Nelle varie pagine web dedicate a Uomini e Donne continuano ad apparire delle possibili anticipazioni sulle puntate riguardanti le scelte di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro; da una parte sembra infatti che le due ragazze siano ormai prossime ad indicare il nome del loro “ipotetico” fidanzato, dall’altra il ragazzo non è apparentemente riuscito ad “infatuarsi” seriamente di una delle sue ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Sara Affi Fella annuncia la scelta? : Registrazione Uomini e Donne Trono Classico: Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati tornano in studio. Sara annuncia la data della scelta?(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 14:00:00 GMT)

Uomini e Donne/ Nilufar vicina alla scelta - la Registrazione nei prossimi giorni? (Trono classico) : Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nilufar potrebbe essere vicina alla scelta, ecco tutti gli indizi social a sostegno di questa teoria e le ipotesi condivise dai...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 07:35:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over 2 maggio 2018 : Gemma e il suo Marco hanno consumato? La verità! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over 2 maggio 2018: Ida spiazza Riccardo! Marco ha chiesto a Gemma di andare a letto con lui. E lei… Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma ha trascorso due giorni insieme al giovane Marco… Si sono abbandonati alla passione? Riccardo, dopo la dichiarazione di Ida, l’ha stretta a sé e l’ha baciata! Ursula vendicativa! Tanta ironia, divertenti teatrini, battibecchi ed ...

Anticipazioni Uomini e Donne Registrazione trono over 24 aprile 2018 : addii e matrimoni in vista! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono over martedì 24 aprile 2018: motivazioni reali (?) e inciuci costringono molti cavalieri ad abbandonare… Anticipazioni Uomini e Donne: poltrone vuote, “brogli”, discussioni e intrighi nonché nascita di nuovi amori e… nuovi inciuci! Cosa accadrà nelle prossime puntate del trono over? Quali emozioni e colpi di scena ci terranno incollati su Canale 5? Ci ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Giordano Mazzocchi e Luigi Mastroianni nella bufera : Registrazione Uomini e Donne, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 18:03:00 GMT)

Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico : Sara Affi Fella fa una sorpresa a Luigi con l'aiuto di Giordano : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE, Trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:15:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico : Mariano Catanzaro abbandona il trono per una segnalazione? : Registrazione Uomini e Donne, trono Classico: protagonisti Sara Affi Fella, Mariano Catanzaro e Nilufar Addati. Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ospiti.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 18:03:00 GMT)

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito Video : A #Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. [Video] oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornera' a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a ...

Registrazione Uomini e donne oggi - la scelta di Nilufar : chi è il favorito : A Uomini e donne è tempo di scelte e di nuove registrazioni. oggi 30 aprile verranno registrate le nuove puntate del trono classico che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5. Dopo la Registrazione della scelta di Nicolò Brigante, al quale è stata dedicata una puntata speciale in onda mercoledì 2 maggio in tv, ecco che oggi si ritornerà a porre l'attenzione sugli altri tre tronisti di questa edizione che stanno portando a termine la ...

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto Marta Pasqualato? Gli indizi : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Registrazione Uomini E DONNE/ Trono Classico - Nicolò Brigante ha scelto : chi è tra Marta e Virginia? : REGISTRAZIONE UOMINI e DONNE , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:10:00 GMT)

Registrazione Uomini e Donne/ Trono Classico - la scelta di Nicolò Brigante : Marta Pasqualato se ne va - ma... : Registrazione Uomini e Donne , anticipazioni Trono Classico 26 aprile 2018. Marta Pasqualato lascia il programma poco prima della scelta di Nicolò Brigante, ma...(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 08:20:00 GMT)