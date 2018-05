Raid Casamonica in un bar a Roma | 4 arresti

Raid dei Casamonica al bar della Romanina : arrestate 4 persone : Roma, 8 mag. , askanews, Sono quattro le persone destinatarie di una ordinanza cautelare emessa dalla Procura di Roma dopo il pestaggio avvenuto a i danni di una donna disabile e di un barista di ...

Roma - quattro arresti per il Raid Casamonica in un bar in periferia : Roma, quattro arresti per il raid Casamonica in un bar in periferia Roma, quattro arresti per il raid Casamonica in un bar in periferia Continua a leggere

Raid Casamonica in bar di Roma - 4 arresti | : Due persone fermate dalle forze dell'ordine. Altri due autori della duplice aggressione del giorno di Pasqua si sarebbero presentati alla stazione dei carabinieri di Tor Vergata

Raid Casamonica in bar - una vittima : presa a botte - nessuno mi ha aiutato : Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Raid Casamonica in bar, una vittima: presa a botte, nessuno mi ha aiutato Continua a leggere

Casamonica Raid al bar a Roma - 4 arresti : disabile frustata e botte al barista/ Vittime : nessuno ci ha aiutato : raid dei Casamonica nel bar di Roma, quartiere Romanina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. La vittima, "nessuno ci ha aiutato"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:04:00 GMT)

Raid Casamonica in un bar : due arresti a Roma. E i 2 ricercati si costituiscono : Per la duplice aggressione avvenuta il giorno di Pasqua, la polizia ha già fermato due persone. Altri due, in un primo momento ricercati, si sono costituiti

Raid dei Casamonica - il pugno duro di Minniti : 'Qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo'. L'ultima violenza firmata Casamonica è stata messa nero su bianco in un fascicolo aperto dalla Dda di Roma, che indaga sul Raid ...

Il brutale Raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Roma - Raid Casamonica in un bar : arrestate quattro persone : Sarebbero due, al momento, gli arresti della polizia per la duplice aggressione a opera dei Casamonica avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Secondo quanto si...

Raid dei Casamonica al bar alla Romanina : arrestate due persone : Roma, 8 mag. , askanews, Due persone sono state arrestate e altre due sono ricercate. Sono i primi provvedimenti dopo l'aggressione in un bar della Romanina, quartiere a sud est della capitale, ...

Roma - due arresti per il Raid Casamonica in un bar in periferia : Roma, due arresti per il raid Casamonica in un bar in periferia Roma, due arresti per il raid Casamonica in un bar in periferia Continua a leggere

Roma - Raid Casamonica in un bar : arrestate due persone - altre due si costituiscono : Sarebbero due, al momento, gli arresti della polizia per la duplice aggressione avvenuta il primo aprile in un bar alla Romanina, alla periferia di Roma. Gli altri due ricercati ai sarebbero...

Raid Casamonica nel bar : arrestati 4 picchiatori Video La disabile presa a calci : «Mi diceva ‘ti ammazzo’» : Indagine dell’Antimafia. Il gestore: ho paura per i miei figli. Minniti: non restino impuniti. Quella Ferrari nera con cui il clan nomade che da 30 imperversa nel quartiere periferico compie le ronde

Raid Casamonica in bar di Roma - due arresti : Raid Casamonica in bar di Roma, due arresti La Polizia avrebbe fermato due uomini per l’aggressione avvenuta il giorno di Pasqua. Le forze dell’ordine sarebbero alla ricerca di altre due persone Parole chiave: Casamonica ...