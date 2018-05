Raid Casamonica al bar | 4 arresti

Roma - Raid dei Casamonica in un bar a Pasqua - 4 arresti : Roma, , askanews, - Sono stati arrestati i quattro esponenti del clan Casamonica ritenuti responsabili del pestaggio ai danni di una donna disabile e del titolare del Roxy Bar nel quartiere Romanina a ...

Raid Casamonica - aggredita troupe Rai : 14.45 Una troupe del programma Rai "Nemo" è stata aggredita durante l'arresto di 2 dei 4 autori del Raid in un bar a Roma. L'inviato Trocchia e il film maker del Buono erano presenti al momento dell' dell'arresto di Antonio Casamonica e di Alfredo Di Silvio: durante l'esecuzione della misura caurtelare, familiari dei due hanno insultato agenti e cronisti., Poi il passaggio alle vie di fatto: uno schiaffo all'operatore, lancio di oggetti contro ...

Raid dei Casamonica in un bar : arrestati i quattro aggressori : Due persone sono state arrestate questa mattina per il Raid compiuto la mattina di Pasqua da alcuni esponenti del clan dei Casamonica in un bar del quartiere della Romanina, alla periferia di Roma. Poco dopo gli altri due responsabili si sono consegnati spontaneamente ai carabinieri di Tor Vergata.Tutti e quattro sono accusati di lesioni e minacce con aggravante mafiosa dalla procura di Roma, che ieri ha aperto un fascicolo sul caso. "I fatti ...

Raid Casamonica - adottiamo il Roxy Bar! Andiamo a prenderci il caffè tutti i giorni : Nell’immaginario collettivo il Roxy Bar è il luogo della Vita Spericolata declamata da Vasco che tutti abbiamo canticchiato almeno una volta. Caro Vasco, tu ti riferivi al celebre bar del centro bolognese, un luogo storico di incontro di giovani, di sogni e di speranze. Oggi purtroppo le cronache ci parlano di un altro Roxy Bar, a Roma, in un quartiere periferico dove speranze e sogni sono infranti dalla longa mano della criminalità ...

