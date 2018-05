Raggi | mezzi Atac molto vecchi ma incendi diminuiti

romadailynews

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma – Di seguito le parole di Virginia, sindaca di Roma. “Sono in corso le indagini per accertare le cause. Il punto vero è che il parcoè estremamenteo. L’autobus che è andato a fuoco questa mattina aveva 15 anni. Quello che abbiamo fatto dall’inizio è stato mettere in strada oltre 200 autobus, che non bastano. Quindi abbiamo stanziato 167 milioni di euro per acquistare 600 nuovi bus. So che nel frattempoha comunque rafforzato tutte le misure anto. Quello che posso dire ancora è che in effetti sono calati i numeri dei busati rispetto allo scorso anno”. L'articolomaproviene da RomaDailyNews.