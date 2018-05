Ragazzino di 12 anni investito da un pirata della strada | lui batte la testa ed è grave

Si veste da donna e violenta un Ragazzino di 14 anni : “Sesso orale mentre il complice guarda” : Javoris Phillip si sarebbe vestito da donna insieme ad un suo amico per poi proporsi ad un adolescente. Quando questo è fuggito, i due l'hanno inseguito, picchiato e violentato. Ora l'uomo deve ora rispondere di accuse molto gravi.--Un uomo di 36 anni è stato arrestato dopo aver adescato un 14enne anni per poi violentarlo sessualmente quando l'adolescente ha tentato di scappare. Javoris Quentin Phillips deve rispondere di rapimento e condotta ...

Meningite - morto un Ragazzino di 18 anni : vaccino per tutti gli studenti della sua scuola : Diego Currò aveva 18 anni, era di Senago e studiava all'Iis Lagrande di via Litta, a Milano. Il ragazzo è morto mercoledì scorso all'ospedale Niguarda di Milano a causa...

Mostra il pene ad un Ragazzino di 14 anni - il papà scende in strada e insegue il maniaco : "Papà, aiutami questo mi vuole violentare". E' stato più o meno questo il grido d'allarme lanciato dal figlio 14enne al padre, affacciato in quel momento al balcone di casa sua. Il ragazzino camminava a...

Il rigore non c'è e lui lo sbaglia apposta - la lezione di un Ragazzino di 13 anni : Si gira verso l'arbitro, lo guarda incredulo allargando le braccia. Ai tempi della Var e delle polemiche, si vede chiaramente che quel rigore è inesistente. Ma l'arbitro lo ha fischiato e Nicolò, 13 ...

Francia in lutto : morto Ragazzino di 18 anni del Le Havre : Ennesima tragedia nel mondo del calcio. Samba Diop, difensore di 18 anni del Le Havre è mancato questa notte in circostanze ancora da chiarire

Due sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un Ragazzino di 16 anni : Doppia sparatoria e terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora: una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

Due sparatorie nella notte : morta una 17enne - grave un Ragazzino di 16 anni. Terrore a Londra : Doppia sparatoria e Terrore a Londra la scorsa notte, nello spazio di un'ora. Una drammatica scia di sangue, con una ragazza di 17 anni che è morta e un 16enne che è rimasto...

Rum - sbronza con gli amici : coma etilico sfiorato a 14 anni/ Alessandria - in ospedale Ragazzino di Pareto : In coma etilico a 14 anni dopo una sbronza: ad Alessandria, un adolescente è stato ricoverato in stato di ipotermia a seguito dell'assunzione di una notevole quantità di rum a una festa(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Un Ragazzino di 13 anni si è candidato per diventare governatore negli Usa : Perfino i democratici hanno elogiato l'impegno del tredicenne contro le armi anche se il grosso limite di Ethan è la difficoltà di conciliare lo studio con la politica. Deve essere accompagnato ad ...

Il 'Cratere Righes' : il gioco di un Ragazzino diventa scienza. A Bolzano Bellunese l'impronta di una meteorite caduta alcune migliaia di anni fa : Il cratere localizzato da Google Earth Una meteorite del diametro di 4 metri sfreccia alla velocità di oltre 35mila Km all'ora e si schianta nella zona dell'odierna frazione di Bolzano Bellunese. ...

“Sei grasso e inutile”. Una storia di bullismo odiosa e drammatica. A soli 12 anni - il terribile gesto di questo Ragazzino. Un caso che ha scatenato rabbia e indignazione : “Mi dicono che sono grasso e inutile…”. Frasi tristi e disperate quelle pronunciate da un ragazzo di soli 12 anni, tormentato dai bulli. E che purtroppo hanno anticipato un gesto ancora più terribile: il giovane, infatti, dopo aver sopportato per mesi e mesi quelle continue umiliazioni ha deciso di farla finita. Si è chiuso nel garage di casa, approfittando di un attimo in cui era rimasto solo per qualche minuto, e si è ...

Ancora in azione baby gang - quindicenne ferita da un Ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

Napoli - ancora in azione baby gang - quindicenne ferita da un Ragazzino di 10 anni : baby gang nuovamente in azione a Napoli. Mentre non si è spenta l'eco dell'aggressione ad Arturo, il minorenne ferito gravemente con colpi di coltello poco prima di Natale nella centrale Via Foria, e ...

Embraco - la storia di Giovanni a un passo dal licenziamento : “Sono entrato che ero un Ragazzino. Ci mandavano a insegnare agli operai slovacchi” : Giovanni Mancuso è uno dei 497 dipendenti dell’Embraco che rischiano il licenziamento. È entrato in fabbrica a vent’anni, nel 1995 e tra le linee che producono compressori per i frigoriferi ha conosciuto sua moglie. Una storia simile a quella di tanti altri operai che lavorano in questa fabbrica a venti chilometri da Torino. “Facevo parte del ceto medio – racconta Giovanni – non riuscivo a risparmiare, ma con due stipendi in famiglia ...