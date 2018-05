Race for the Cure 2018 | torna a Circo Massimo il Villaggio della salute

Race for the Cure - l'orgoglio delle donne : ... quattro giorni, invece di tre, dedicati a consulenze specialistiche, screening gratuiti e iniziative di sport e benessere. Momento clou dell'evento, la corsa benefica tra le meraviglie del centro ...

Tumori : una corsa contro il cancro - torna “Race for the cure” : torna a Roma dal 17 al 20 maggio la XIX edizione della Race for the cure organizzata da Susan G. Komen Italia: 4 giorni di salute, sport e benessere per la prevenzione oncologica al femminile. L’anno scorso sono stati più di 65 mila gli iscritti, ma quest’anno gli organizzatori puntano al record di 75mila. Anche quest’anno si potranno fare controlli, consulenze specialistiche ed esami diagnostici nel villaggio allestito al ...

We Race - il fumetto oltre la Formula 1 : In un mondo appena uscito da una devastante catastrofe geologica, quella che un tempo era la nostra F1 torna a infiammare la folla grazie a un nuovo prodigio dell’ingegneria: le F-Mach. Sono i bolidi di We Race, la nuova webcomic Scuderia Ferrari, disegnati da Giulio Antonio Gualtieri per descrivere le vicende scritte da Giulio Antonio Gualtieri. Macchine velocissime e indistruttibili si affrontano nei circuiti più impossibili a partire da The ...

MOLFETTA. LE 'SALOTTINE' PROGRAMMANO LA PARTECIPAZIONE ALLA Race for THE CURE : La RACE for the CURE è la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo. L'evento è organizzato dall'Associazione Susan G. Komen Italia che utilizza i fondi raccolti ...

Amstel Gold Race 2018 - le dichiarazioni della vigilia. Philippe Gilbert : “Parto per vincere - ma con il nuovo finale sarà una corsa incerta”. Sagan : “La squadra è forte - sono fiducioso” : Domani si correrà la 53ma edizione dell’Amstel Gold Race che aprirà anche il Trittico delle Ardenne. La classica olandese offrirà grande spettacolo nei 260 km da Maastricht a Valkenburg con ben 35 strappi tra cui il durissimo Cauberg. Andiamo quindi a scoprire le sensazioni dei corridori più attesi, con le dichiarazioni della vigilia. Partiamo dal vincitore dello scorso anno, il belga Philippe Gilbert, che domani proverà a bissare il successo e ...

Tumori : torna Race for the cure - spot d’autore firmato Francesca Archibugi : Lo sguardo e il tocco di una regista sensibile come Francesca Archibugi per raccontare le difficoltà delle donne nel lottare contro il tumore al seno. Archibugi ha realizzato lo spot ufficiale per il lancio della 19esima ‘Race for the cure 2018‘, dal 17 al 20 maggio a Roma. L’evento è la più grande manifestazione per la lotta al cancro al seno in Italia e nel mondo. Tra gli interpreti dello spot: Carolina Crescentini, Pamela ...

Race for the cure - anche Calenda in campo : "Mia moglie ha appena finito le cure" : Il ministro dello Sviluppo e Violante Guidotti testimonial quest'anno dell'iniziativa per la lotta ai tumori. "La prevenzione fa la differenza e Il ruolo delle...

Tumori al seno - anche Calenda in campo con 'Race for the cure' : "Mia moglie ha appena finito le cure" : Il ministro dello Sviluppo e Violante Guidotti testimonial all'iniziativa di quest'anno: "La prevenzione fa la differenza e Il ruolo delle famiglie e dei...

Il cinema di Francesca Archibugi contro i tumori al seno a fianco di 'Race for the cure' : Alla presentazione dello spot per la manifestazione di quest'anno anche il ministro Carlo Calenda: "Mia moglie Violante ne è appena uscita. La prevenzione fa...

La trasformazione di GRace - nata prematura a 23 settimane : In tre mesi, la piccola Grace si è trasformata completamente. nata prematura, alla 23a settimana di gestazione, il giorno del parto pesava solo un chilo. È stata la mamma, Mary Parkins, a documentare – con post e foto su Instagram – la sua crescita progressiva e i miglioramenti del suo stato di salute. Oggi, che la sua bimba pesa ben cinque chili, ha scritto: «Buon complimese, piccola! Non posso credere quanto tu sia cresciuta in così poco ...

Formula 1 - la pagliacciata dello sprint Race in qualifica : cosa cambia : Dopo aver censurato le grid girls, dopo il nuovo logo e la sigla hollywoodiana, gli americani di Liberty Media vogliono mettere le mani nella carne della Formula 1 , cambiando tempi e unità narrative ...