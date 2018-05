Quirinale | non si vota prima del 22 luglio Martedì 9 maggio il nuovo premier

Consultazioni - se il governo di tregua non ha la fiducia Quirinale pronto al voto a luglio : Dopo due mesi e oltre, il Quirinale tenta la strada del governo di tregua anche se i partiti dimostrano di avere poca voglia di armistizi. Di Maio e Salvini continuano a fare muro invocando...

Consultazioni - se il governo di tregua non ha la fiducia Quirinale pronto al voto a luglio : Dopo due mesi e oltre, il Quirinale tenta la strada del governo di tregua anche se i partiti dimostrano di avere poca voglia di armistizi. Di Maio e Salvini continuano a fare muro invocando elezioni a ...

La rottura fra Salvini e Berlusconi non c'è. Di Maio ribadisce al Quirinale : "Sì alla Lega - no a governi tecnici" : "Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle ...

Governo - il Quirinale non vuole il voto. E la Lega guarda a Renzi : “Esecutivo per modificare legge elettorale? Si può fare” : Il Quirinale non vuole il voto subito. E Sergio Mattarella non sembra neanche convinto della proposta di Matteo Renzi. Che invece adesso potrebbe cominciare a piacere alla Lega. L’ex segretario del Pd aveva bruciato la direzione del suo partito, comparendo sulla poltrona di Fabio Fazio per chiudere a ogni possibile intesa con il Movimento 5 stelle. E soprattutto per lanciare la proposta di un Governo di scopo con un duplice obiettivo: fare ...

Giorgia Meloni su Silvio Berlusconi al Quirinale : 'Nervoso perché non parlava lui. Le cose cambiano...' : A tenere banco, alle consultazioni, è stato Silvio Berlusconi . Prima per i gesti alle spalle di Matteo Salvini , quando elencava i punti del programma di centrodestra, dunque con il 'raid' al ...

Luigi Di Maio dopo le consultazioni al Quirinale : 'No a governissimo - non resta che voto' : 'Non capisco'. 'Non capiamo'. Luigi Di Maio, nel corso della sua dichiarazione al termine del secondo incontro di consultazioni col presidente Mattarella, ha usato questa frase una mezza dozzina di ...

Consultazaioni - il Pd va al Quirinale e comprende di non essere ancora all'opposizione : 'Chi ha prevalso il 4 marzo la smetta con il tira e molla'. Uscito dal colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il segretario-reggente del Pd Maurizio Martina inserisce qualche ...

Capaci - lo striscione contro Berlusconi dove fu ucciso Falcone : “Ha finanziato la mafia. Non può essere al Quirinale” : “Presidente chi ha finanziato la mafia non può essere gradito al Quirinale“. Con questo striscione appeso al ponte sull’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza di Capaci – dove 26 anni fa Cosa nostra uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta – l’associazione Scorta Civica, nata per testimoniare solidarietà al pm Nino Di Matteo, ha protestato contro la presenza al Quirinale di Silvio ...

Capaci - lo striscione contro Berlusconi dove fu ucciso Falcone : “Ha finanziato la mafia non può essere al Quirinale” : “Presidente chi ha finanziato la mafia non può essere gradito al Quirinale“. Con questo striscione appeso al ponte sull’autostrada Palermo – Trapani, all’altezza di Capaci – dove 26 anni fa Cosa nostra uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre agenti di scorta – l’associazione Scorta Civica, nata per testimoniare solidarietà al pm Nino Di Matteo, ha protestato contro la presenza al Quirinale di Silvio ...

[Il retroscena] Il Quirinale e la consacrazione di Salvini : "Non si può dire solo no" : Poco più di venti minuti, senza felpa, ma, anzi, incravattato per benino. Nel primo giro di consultazioni al Quirinale si è di fatto celebrata la consacrazione di Matteo Salvini. Il segretario della ...

I vincenti non vincono al Quirinale : Roma. Arrivato al Quirinale con gli scudieri Danilo Toninelli e Giulia Grillo, Luigi Di Maio espone al presidente della Repubblica una serie di ipotesi, di mosse e di richieste alle altre forze ...

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Di Maio al Quirinale. Salvini : «Coinvolgere M5S - no governi a tempo - non temo voto». Ma Berlusconi chiude ai 5Stelle : Secondo giorno chiave di consultazioni al Quirinale con tutti i partiti principali che esprimono le loro posizioni al capo dello Stato. Posizioni che, per il momento, sono molto rigide e che non...

Silvio Berlusconi - Massimo Fini : 'Mattarella non può ricevere al Quirinale un condannato e indegno' : 'Non credo che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa ricevere, nel giro di consultazioni per la formazione del nuovo governo, Silvio Berlusconi come rappresentante di Forza Italia'. ...