Quirinale | lavori in corso per affidare l' incarico al premier neutrale

(Di martedì 8 maggio 2018) Nel pieno di una crisi politica senza precedenti, con nessuno spiraglio in vista a più di due mesi dalle elezioni, e il rischio ormai sempre più concreto di un ritorno anticipato alle urne senza neanche un tentativo di dare un governo al Paese, alproseguono iper insediare un nuovo governo "neutro e di servizio", come annunciato dal presidente mattarella lunedì sera al termine delle consultazioni. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella, a stretto contatto con i suoi consiglieri, sta definendo il profilo adatto del candidato a cuiil compito estremamente delicato di cercare di convincere le forze politiche a votare la fiducia. Un governo che, come assicurato da mattarella, avrà vita breve (al massimo fino a dicembre) e si dimetterà in qualunque momento per lasciare spazio a eventuali nuovi accordi politici tra i partiti. L'idea è stata subito respinta al ...