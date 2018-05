Qui lo spazio si spreca | le residenze reali d' Italia

Spazio : verso la riconQuista della Luna - la NASA diffonde nuovi dettagli del suo programma : Nuovo passo verso la costruzione di un avamposto Lunare. Lo fa sapere la NASA, che in un comunicato, annuncia gli ultimi progressi dell’ambizioso progetto del Lunar Orbital Platform-Gateway, la nuova ‘porta d’accesso’ alla Luna. Confermata prima di tutto la tempistica: come già annunciato in precedenza, la riconquista del nostro satellite grazie all’avamposto dovrebbe avvenire entro il 2022. L’agenzia spaziale statunitense afferma infatti che il ...