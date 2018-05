Quando il Sole si spegnerà cosa succederà?

gqitalia

(Di martedì 8 maggio 2018) Ilmorendo darà vita a un fantasmagorico fuoco pirotecnico galattico che rimarrà visibile per milioni di anni luce nello spazio circostante. Attorno non sopravviverà nessuno per poterlo guardare dal momento che sarà arso. Ma gli astrofisici sono ora in grado di dare un’idea virtuale di quanto accadrà tra 5 miliardi di anni, il tempo che impiegherà il combustibile solare ad esaurirsi trasformandosi in un anello interstellare di gas e polvere. Mentre era nota la data della futura morte dell’astro, non era ben chiaro come si sarebbe svolto l’evento. Ora un team internazionale di scienziati, utilizzando modelli al computer, ha definito i dettagli spiegando che ilnon si consumerà spegnendosi lentamente come una titanica candela che si affievolisce nello spazio – come prima si credeva – bensì trasformandosi in una luminescente nebulosa visibile nelle ...