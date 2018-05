Quando avremo dettagli su Call of Duty Black Ops 4 Zombie?

optimaitalia

Quando avremo dettagli su #CallofDuty #BlackOps4 #Zombie?

(Di martedì 8 maggio 2018) Dopo aver riscosso un successo clamoroso nel corso degli anni, e attraverso le varie edizioni del franchise di Activision, senza dubbio possiamo affermare che la modalità più popolare inofè probabilmente la il multiplayer PvE. Originariamente introdotto nella serie dai ragazzi di Treyarch in World at War e poi inOps, è stato adattato da Infinity Ward e Sledgehammer Games allo stesso modo per i loro rispettivi capitoli del celebre sparatutto in prima persona. Ovviamente ancheofOps 4 sarà della partita e includerà una modalità, ma per adesso non conosciamo alcuno su di essa: le cose, a quanto pare, cambieranno entro il prossimo mese.Il capitolo diofdi quest'anno è del team di sviluppo di Treyarch, ovvero coloro che hanno dato vita alla celebre e amata modalità. Insomma, dai "genitori" di una feature così ...