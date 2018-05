QMaps - In tour a Gardaland e negli altri parchi - VIDEO

quattroruote

(Di martedì 8 maggio 2018)2018, il volume dedicato ai viaggi in vendita con Quattroruote di maggio, vi propone 100 idee per altrettanti itinerari sulle strade dItalia, da godere in un weekend, oppure diluiti in una settimana di vacanza. Per questa edizione, infatti, abbiamo individuato cinque temi che fanno da filo conduttore. Il primo, quasi inevitabilmente, riguarda i musei e le collezioni di auto e, più in generale, del mondo dei trasporti (moto, treni, aerei); il secondo, una selezione di venti tra gli oltre cinquanta siti italiani definiti dallUnesco Patrimonio dellUmanità; il terzo, inaturali, nazionali e regionali. Abbiamo poi itinerari che toccanogiochi e di divertimento, pensati per chi viaggia con bambini e ragazzi; e non potevano mancare quelli dedicati allenogastronomia, eccellenza italiana. Il tutto è accompagnato dai consigli su alberghi, ristoranti e negozi per lo ...