Putin ha una nuova limousine made in Russia Foto | la Nami Kortezh | così solletica

Trump-Putin - invito alla Casa Bianca/ Dialogo Usa-Russia - Donald “festini e prostitute? Una sciocchezza” : Trump invita Putin alla Casa Bianca: il ministero degli Esteri russo, Lavrov, ha rivelato una telefonata tra i due leader. Comey accusa, "tra di loro parlavano di prostitute"(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Raid in Siria - Trump attento a evitare una escalation con Putin : «Gli Stati Uniti - è la prima reazione di Vladimir Putin comunicata dall'ufficio stampa del Cremlino - hanno sfruttato la messa in scena dell'attacco chimico su Douma come pretesto per...

Colpita una base aerea siriana nella provincia di Homs. Assad e Putin accusano Israele : nella notte una base aerea siriana nella provincia di Homs è stata Colpita da un attacco missilistico che ha fatto diversi morti e feriti. Sono almeno 14 le vittime, secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani, che include nel bilancio anche militari iraniani.Il raid arriva dopo che il 7 aprile un attacco chimico contro Duma, ultima roccaforte dei ribelli nella Ghouta orientale, ha fatto decine di morti, suscitando la forte ...

Tecnologia e una grande classe media indeboliranno il potere di Putin e Xi : Con l'autoritarismo Russia e Cina coprono la loro instabilità. Gli Usa devono prepararsi alla sfida Siamo passati dal mondo delle lotte ideologiche del 20° secolo al mondo delle lotte geopolitiche del 21° secolo - così almeno crediamo. Ma la Tecnologia si sta sviluppando a una tale velocità che questo mondo di conflitti geopolitici probabilmente evolverà verso un ...

Putin dichiara che la Russia lancerà una missione su Marte nel 2019 Video : #Vladimir Putin, l'attuale presidente della Russia [Video], ha sorpreso sia i locali che gli stranieri dicendo che si stanno preparando a condurre una spedizione marziana il prima possibile, anche se la comunita' scientifica è piuttosto scettica riguardo a queste affermazioni. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista al giornalista della VGTRK, Andrei Kondrashov. Marte diventera' il prossimo trofeo nello spazio Nel ...

Presidenziali Russia - l'Osce boccia la rielezione di Putin : è mancata una reale competizione : "Pesano anche le limitazioni alla libertà d'espressione e le pressioni' stabilisce l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa nel suo giudizio finale. Per Vladimir Putin, al quarto mandato, il risultato di questa tornata elettorale rappresenta il miglior risultato della sua storia politica

Putin : ora sfide enormi - serve una svolta : 22.15 "Davanti a noi ci aspettano sfide enormi, dobbiamo risolvere i problemi della nazione, serve una svolta". Lo ha detto il presidente russo, Putin, parlando al suo comitato elettorale dopo aver stravinto le elezioni presidenziali con oltre il 70% dei consensi. "Il risultato significa che è stato approvato quello che abbiamo fatto in condizioni difficili in questi anni, ma anche quello che faremo, e che abbiamo proposto: mi auguro che le ...

Putin governerà il mondo - l'Europa sarà una terra desolata : la previsione shock della veggente cieca : ... nota veggente bulgara morta nel 1996 all'età di 85 anni e conosciuta come la Nostradamus dei Balcani, della quale si è iniziato a parlare in ogni parte del mondo dopo aver scoperto che, in passato, ...

Cina - Xi Jinping presidente all'unanimità. E arrivano subito le congratulazioni di Putin : ... ha poi aggiunto il capo del Cremlino, per il quale il percorso tracciato sarà di aiuto alla promozione della sicurezza e della stabilità nell'Eurasia e nel mondo intero.

Limonov difende Putin : "Il caso Skripal è una montatura contro la Russia" : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. Col nervino si muore in pochi minuti mentre lui invece è ancora vivo". Così lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov in un'intervista all'ANSA. "Theresa May in tutto questo segue Trump, porta il linguaggio della strada ...

Spazio - Putin : in futuro “un programma lunare” e uno dedicato “all’esplorazione di Marte” : La Russia ha in programma una serie di missioni spaziali, a partire dal 2019: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin. “Stiamo progettando lanci nello Spazio profondo, prima senza equipaggi e in seguito con equipaggi umani“, ha spiegato. E’ previsto sia “un programma lunare” che uno dedicato “all’esplorazione di Marte“, il cui lancio avverrebbe nel 2019: “I nostri specialisti ...