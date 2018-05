Putin 4 0 concentrato sul Pil Le chiavi | greggio e sanzioni

ilgiornale

(Di martedì 8 maggio 2018) Consolidare la Russia, ma progettare un'ordine mondiale più condiviso. Sono le parole d'ordine del "4.0", ilche dopo 18 anni al Cremlino supera per longevità politica persino un Leonid Breznev ricordato come il simbolo dell'immobilismo sovietico. A differenza della mummia del Pcus Vladimirnon intende però spingere il Paese alla tomba. "Il mio dovere e l'obbiettivo della mia vita è fare tutto il possibile per il presente e per il futuro della Russia" ricordava ieri giurando davanti a 6mila invitati riuniti al Cremlino. Il quarto mandato ha come priorità il consolidamento e la progettazione in vista del 2024 quando l'allora 71ennenon potrà più, salvo modifiche costituzionali, inseguire un terzo mandato. In questa cornice l'obiettivo più urgente è la stabilizzazione di un'economia colpita dalla caduta dei prezzi del petrolio e dalledi Stati Uniti ed ...