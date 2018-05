Pupo | “Quella cena con Gallinari è stata una cosa incredibile”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 maggio 2018) “Unaincredibile“. Cosìha definito unacon il campione di basket Danilodurante un’intervista a La Zanzara, il programma di radio 24. Enzo Ghinazzi, si sa, è uno che non le manda certo a dire: “C’era lui e la madre – ha raccontato– eravamo in sei in un posto molto modesto. Avevano organizzato tutto loro. Conto finale, 240 dollari.aveva mangiato un’insalata da 8 dollari e la madre credo uno spaghetto da 7 dollari. Conto finale 240 dollari. Fino all’arrivo del conto avevano parlato di sponsor, di ingaggi da milioni di euro. Credo che lui guadagni più di 20 milioni all’anno ma quando è arrivato il momento di pagare la madre prende il foglietto, Danilo si mette accanto col menù in mano e col telefonino faceva le somme. Ognuno ha pagato quello che ha mangiato. Io e Patricia abbiamo dato 32 dollari…”. ...