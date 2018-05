Prova regionale con centoventi arcieri in gara

Motocross - per il DDC Racing Team ottima prova nella Prova regionale a Colle Teste : A Colle Teste sono arrivati i successi di Antonio De Filippis nella categoria Sport MX2 e Nicolas Tumini nella categoria Master MX2. Sul podio Samuele Cuniberti , 2° classificato nella cat. MX2, ed ...

Il Consiglio regionale ha apProvato l'inno ufficiale della Regione sarda. Nanni Lancioni - Psd'Az - ha giurato in Consiglio ed è subentrato ... : ... «continuità territoriale, entrate, zona franca ed autogoverno e, come diceva Mario Melis, affermare un nuovo concetto di democrazia che passa attraverso il diritto al lavoro, perché l'economia è ...