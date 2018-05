Pronostico Heerenveen – Utrecht | Eredivisie 9-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di martedì 8 maggio 2018), andata semifinale play off,di, Mercoledì 9 Maggio. Match che vale l’Europa League., mercoledì 9 maggio. Sfida dell’Abe Lenstra Stadion mette di fronte due formazioni che per il secondo anno consecutivo si giocano l’accesso alla prossima Europa League. La scorsa stagione, l’riuscì a battere sia all’andata che al ritorno l’. I padroni di casa, guidati da Jurgen Streppel, non vivono un buon momento sia a livello di gioco che di risultati: a causa delle due sconfitte subite con NAC e Feyenoord, hanno chiuso il campionato ottavi a quota 46 punti. Gli ospiti dal canto loro, con Jean-Paul de Jong in panchina, ha ritrovato la vittoria contro il Venlo che mancava da 6 giornate. Ciononostante hanno terminato il campionato in quinta posizione con 54 ...